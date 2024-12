Tradimento: la nuova serie turca arriva stasera in prima serata su Canale5

Anticipazioni TV

Arriva stasera, domenica 1° dicembre 2024, l’atteso appuntamento con Tradimento. La nuova serie turca, con Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di Terra Amara, prende il posto de La Rosa della Vendetta e va in onda ogni domenica sera, alle ore 21.20 circa. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere e vediamo insieme le Anticipazioni dei primi cinque episodi in onda oggi.

Tradimento: la nuova serie turca va in onda da Stasera 1° dicembre 2024

Dicembre 2024 si apre con un nuovo appassionante appuntamento con le dizi. Stasera arriva Tradimento, la serie tv turca con protagonista Vahide Perçis, che il pubblico italiano già conosce grazie all’interpretazione di Hunkar in Terra Amara.

Tradimento è andata in onda in Turchia dal 2022 al 2024 ed è quindi un prodotto piuttosto recente. La serie è stata girata a Istanbul, nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata e tra i suoi protagonisti ci sono molti volti già noti di Canale5. Ci sono infatti Aras Aydın di Cherry Season, Özlem Tokaslan di DayDreamer, İlayda Çevik di Terra Amara. La storia è avvincente e racconta di un dramma famigliare dove segreti e bugie si intrecciano alla vita di ogni personaggio e dove gli intrighi ribaltano la serenità, solo apparente, da loro fino a quel momento vissuta.

Al centro della storia c’è Güzide, una rispettata giudice di famiglia ma anche una donna di sani principi e abituata a gestire il potere sia sul lavoro che a casa. Intorno a lei e al suo modo rigoroso di gestire famiglia e amici ruotano:

Tarık Yenersoy , interpretato da Mustafa Uğurlu , un avvocato di successo e marito di Güzide , che dietro l’apparenza di carismatico professionista, nasconde loschi affari e oscuri segreti personali;

, interpretato da , un e , che dietro l’apparenza di carismatico professionista, nasconde e personali; Ozan Yenersoy , interpretato da Yusuf Çim , un giovane ingegnere e figlio di Güzide , che avendo ereditato l’avidità dal padre , non riesce a fare carriera;

, interpretato da , un e , che avendo , non riesce a fare carriera; Oylum Yenersoy , interpretata da Feyza Sevil Güngör , figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all'amore di Tolga per sposare Behram, un uomo che non ama e che l’ha condannata a un matrimonio infelice ;

, interpretata da , che ha dovuto per sposare Behram, un uomo che non ama e che l’ha condannata a un ; Tolga Kaşifoğlu, interpretato da Caner Şahin, da sempre innamorato di Oylum ma costretto a rinunciare a lei a causa dell’orgoglio e delle pressioni familiari. Il giovane ha sposato Selin, la migliore amica di Oylum.

La vita di tutti questi personaggi ma soprattutto di Güzide, cambia totalmente dopo un incontro casuale. Ma cosa succederà? Quali segreti verranno a galla?

Tradimento, Anticipazioni: ecco cosa succederà negli episodi in onda il 1° dicembre 2024

Tradimento parte questa sera, domenica 1° dicembre 2024, e ci farà compagnia per le prossime domeniche in prima serata. Oggi andranno in onda ben cinque episodi. Vediamo insieme le anticipazioni:

Nel primo episodio conosceremo Güzide e la sua famiglia e cominceremo a entrare nel mondo ferreo e dorato del giudice. Ma non è tutto oro quello che luccica. La famiglia della donna nasconde segreti, bugie e desideri. Tutti, nessuno escluso, vorrebbero liberarsi della coltre pensante del controllo del magistrato, che sembrerà accorgersi solo ora che qualcosa non va.

Nel secondo episodio, Guzide sta per scoprire che ogni componente della sua famiglia – che lei ama ma che tratta sempre con molta freddezza – le sta nascondendo qualcosa da tempo. La donna ignora che sua figlia Oylum abbia deciso di seguire i suoi sogni costi quel che costi e che suo figlio Ozan abbia in mente dei piani per arricchirsi facilmente. Ma soprattutto ignora che suo marito Tarik, da cinque anni, abbia un’altra famiglia. La verità verrà a galla per puro caso ma in modo drammatico, tanto che la vita della giudice sarà sconvolta definitivamente e lei dovrà affrontare dure realtà.

Nel terzo episodio, Tarik continuerà a fare avanti e indietro tra una famiglia e l’altra, entrambe ignare di tutto ma soprattutto affida a Ozan un milione di dollari in contanti, che il ragazzo deve tenere nascosti per conto di Oltan. Tolga invece scopre che Oylum è stata espulsa dalla facoltà di medicina e si offre di aiutarla affinché Güzide non lo scopra. Ozan deve affrontare un’altra delusione sul lavoro ma lascia credere a sua madre e a Lara di aver ottenuto la direzione di un progetto molto importante.

Nel quarto episodio, Ozan decide di licenziarsi e, invogliato dal suo amico Kaan ma soprattutto attratto dal fare soldi facilmente, investe in criptovalute il denaro che il padre gli aveva affidato. Purtroppo l’investimento fallisce perché la criptomoneta che avevano comprato lui e Kaan si rivela fasulla.

Nel quinto episodio, Güzide sta preparando i festeggiamenti del trentesimo anniversario di matrimonio con suo marito Tarik. Ozan è molto preoccupato per il denaro che ha perso mentre Oylum sta per partire per New York insieme a Tim, mentendo ai suoi genitori riguardo ad Amsterdam. Nel pomeriggio, Güzide ispeziona la casa di una donna coinvolta in un caso a cui lei sta lavorando e…

Tradimento va in onda la domenica in prima serata su Canale5.