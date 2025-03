Tradimento Anticipazioni 6 marzo 2025: Guzide e Sezai faccia a faccia. Lui si dichiarerà?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 6 marzo 2025 su Canale 5 rivelano che Guzide fa una scoperta che la spinge ad andare a parlare subito con Sezai...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 6 marzo 2025 alle 14.10, su esplicita richiesta di Oltan, Elmas non rivela agli Yenersoy il coinvolgimento dell'uomo nell'operazione ai danni di Tarik. Intanto, Guzide entra a conoscenza del fatto che Ozan ha chiesto a Sezai di non frequentarla più finché lei non avrà ufficialmente divorziato. Allora, Guzide va a far visita al suo vecchio amico per avere un chiarimento...

Tradimento Anticipazioni: Elmas contro Tarik!

Tarik ha giocato un brutto tiro a Guzide, ma Elmas, che è un vero osso duro, non ha la minima intenzione di permettergli di vincere con tanta facilità. L'avvocato ha chiesto ad Oylum di collaborare per centrare l'obiettivo, però quest'ultima non è riuscita ad accontentarla. Infatti, Oylum non è stata in grado di sottrarre il telefono a suo padre come Elmas le aveva chiesto. Pertanto, la donna si è vista costretta a ripiegare sul piano B, ed è tornata a bussare alla porta di Oltan. Insieme allo spregevole imprenditore, Elmas ha raggiunto un importante traguardo...

Tradimento Anticipazioni: Oltan fa una richiesta ad Elmas...

Elmas ed Oltan hanno ricattato Yesim: se lei non li avesse accontentati, allora loro due avrebbero reso di dominio pubblico dei vecchio video in cui era in compagnia di uomini molto più anziani. Infatti, all'epoca Yesim lavorava nell'hotel del losco padre di Tolga. Avendo il terrore che potesse perdere la figlioletta, la piccola Oyku, la mora non ha avuto altra scelta: ha dovuto inviare un virus all'email di Tarik in modo tale che venisse istallato uno spyware. Ora Oltan sta espressamente chiedendo all'avvocato di non rivelare agli Yenersoy che lui sia stato coinvolto in questa operazione ai danni dell'uomo...

Guzide affronta Sezai, nelle Anticipazioni di Tradimento del 6 marzo 2025

Guzide sta per fare una scoperta che lo lascerà senza parole. La giudice viene a sapere che Ozan ha incontrato Sezai e gli ha fatto un'esplicita richiesta: per quanto gli voglia bene, e per quanto sappia che lui e Guzide abbiano un bel rapporto, crede che la cosa migliore per tutti sia che smetta di vedere sua madre fino a quando non avrà ufficialmente divorziato da Tarik. La donna è piuttosto indispettita, perché fa fatica ad accettare che il figlio si sia intromesso in questo modo nella sua vita privata. Guzide si dirige da Sezai, ritenendo doveroso un chiarimento...

