Tradimento, Appuntamento Serale: Ecco le Anticipazioni della puntata in onda su Canale5 il 2 marzo 2025

Tradimento continua a farci compagnia anche di domenica ma nella prima serata di Canale5. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata in onda il 2 marzo 2025.

Tradimento ci aspetta questa sera, domenica 2 marzo 2025, alle ore 21.25 su Canale5. Continua l’appuntamento con la Soap che racconta la storia famigliare della giudice Guzide Özgüder, interpretata dall’attrice Vahide Perçin, già famosa in Italia per aver interpretato Hunkar di Terra Amara.

La Soap Opera turca va in onda dal lunedì al sabato nel daytime della rete ammiraglia Mediaset mentre si sposta nella prima serata della domenica. Gli episodi stanno diventando sempre più intriganti e intricati e nella settimana appena passata, Guzide e i suoi figli hanno scoperto un segreto che potrebbe aiutarli a vincere tutte le loro sfide.

Tradimento: ecco cosa è successo nelle puntate della settimana appena conclusa

Nelle puntate di Tradimento andate in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2025, Yesim ha scoperto che sua figlia è stata rapita da Umit e Guzide e portata a casa della giudice, durante la sua assenza. La donna ha cercato di vendicarsi facendo finire Umit in prigione. Ha però finito per pagare lei stessa per questa faccenda. Oylum l’ha ricattata, dopo essere venuta a conoscenza del terribile atto compiuto dall’amante di suo padre che, in un momento di ira, ha spinto la sua amica Burcu sotto un treno della metropolitana.

Yesim è stata costretta a ritirare la denuncia contro Umit ma Oyku, felice di aver passato del tempo insieme ai suoi fratelli, si è fatta scappare tutto con suo padre e Tarik è andato su tutte le furie, promettendo vendetta contro la sua ex compagna, da cui non riesce a ottenere il divorzio. L’avvocato ha cercato di corrempere i suoi figli dando loro una grossa somma di denaro ma né Oylum né Ozan hanno voluto dargli retta. Intanto Tolga ha chiesto a Oylum di sposarlo e la ragazza ha accettato. Guzide ne è venuta a conoscenza senza che la figlia lo volesse e ha cominciato a preoccuparsi di questo matrimonio che per lei non deve essere celebrato.

Tradimento: ecco le anticipazioni delle puntate in onda questa sera, 2 marzo 2025

Nelle puntate di Tradimento in onda questa sera su Canale5, vedremo Guzide molto preoccupata per il matrimonio di Oylum. La giudice teme che sua figlia sia così tanto entusiasta da non rendersi conto che Tolga possa riconciliarsi con Oltan. Padre e figlio non hanno smesso di frequentarsi, come invece il ragazzo ha promesso, e si vedono di tanto in tanto. Yesim chiede aiuto a Oltan e in cambio si divideranno il ricco patrimonio di Tarik. L’imprenditore non vuole darle retta e la costringe a rivolgersi a Faruk, affinché rovini la reputazione di Guzide.

Elmas cerca informazioni sul patrimonio di Tarik e scopre che l’uomo è molto più ricco di quanto ha fatto credere. Per questo si attiva per congelare parte del suo conto offshore. Guzide riflette con la sua famiglia della loro situazione economica e Ozan si sente in colpa per aver messo sua madre nei guai. Il ragazzo decide di accettare un lavoro da Oltan per poter guadagnare la cifra che aiuterà la sua mamma.

Tarik cerca di corrompere i suoi figli ma nessuno dei due accetta i suoi soldi mentre Yesim scopre che Sezai e Guzide si frequentano e fa arrivare la notizia alle orecchie di Ozan, che affronta l’avvocato e gli chiede di lasciare in pace sua madre, ancora legalmente sposata.

Guzide apre il suo nuovo ufficio ma durante l’inaugurazione, su tutti i cellulari degli invitati, arriva un messaggio contenente l’articolo nel quale è scritto che Guzide è stata sospesa dal suo ruolo. Tutti i presenti lasciano la festa e interrompono i propri rapporti con lo studio della Özgüder. Tarik sembra aver vinto ma Elmas è pronta a ribaltare la situazione.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.