Tradimento: Stasera, 2 febbraio 2025, nuovo appuntamento con Guzide e la sua famiglia. Ecco cosa succederà

Un nuovo appassionante appuntamento con Tradimento ci aspetta questa sera su Canale5. Ma cosa succederà a Guzide e alla sua famiglia? Scopriamolo insieme con le anticipazioni degli episodi in onda in prima serata.

Tradimento torna nella prima serata di Canale5. Questa sera, 2 febbraio 2025, andranno in onda tre nuovi episodi della Fiction, che dalla prossima settimana ci farà compagnia nel daytime della rete. Sì perché dal 5 febbraio 2025, Tradimento si trasformerà in una Soap, ovvero sarà trasmessa con puntate più brevi alle ore 14.10 al posto di Endless Love. Torniamo però all’appuntamento di oggi in arrivo alle ore 21.30.

Tradimento: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Guzide è finita nei guai per via di Yesim. La donna ha fatto credere prima a Oylum e poi a Tarik, che la giudice l’abbia aggredita in ospedale. In realtà la verità è ben altra e Oylum, dopo aver purtroppo creduto alle parole della finta infermiera che le ha raccontato tutto, ha deciso di indagare a fondo e di aiutare la sua mamma. La giovane ha però un’altra faccenda da risolvere. La scuola di danza di New York sta per annullare la sua iscrizione e lei sarà costretta a presentarsi in sala entro due giorni.

Intanto Tarik sta cercando Yesim e sua figlia, convinto che la sua amante sia fuggita. In realtà la donna si è solo trasferita a casa di Burcu e sta facendo credere di essersene andata per spingere il suo innamorato a forzare la mano con Guzide.

Tradimento, Anticipazioni del 2 febbraio 2025

Guarda qui sotto il video riassunto e poi leggi le anticipazioni complete di Tradimento, per scoprire cosa succederà nella puntata della Fiction in onda in prima serata di Canale5 il 2 febbraio 2025.

Tradimento: ecco cosa succederà negli episodi in onda oggi, 2 febbraio 2025

Guzide scopre dove si trova Yesim e capisce che la donna sta ingannando Tarik, facendogli credere di essersene andata. La ragazza è invece a casa di Burcu e il suo obiettivo è quello di far perdere la testa all’amato, per costringerlo a fare quello che lei vuole. La giudice mette alle strette la sua rivale e la costringe a un confronto con Murat.

Tarik è deciso a divorziare da Guzide e le propone un nuovo accordo, molto vantaggioso per la moglie. Poi rivela alla sua amante di possedere un patrimonio di cui la sua consorte non sa nulla. Murat di reca a casa della moglie per farle firmare i documenti ma si imbatte in Sezai, che è stato invitato a cena. Tarik non riesce a trattenere la sua gelosia.

Oylum sta per partire per New York ma poco prima che possa salire sull’auto di Tolga comincia a sentire dei forti dolori alla mano. All’improvviso perde completamente la sensibilità e Tolga decide di portarla in ospedale, sebbene lei si rifiuti di andare per non perdere il volo per gli Stati Uniti. In clinica, dopo degli accertamenti, si scopre che la giovane si è fratturata una vertebra cervicale il giorno in cui è stata aggredita. Questo la costringerà a stare ferma per altro tempo e quindi a rimandare il viaggio. Le cose non si mettono bene neanche per Ozan che, mentre si trova in ufficio insieme ad alcuni suoi colleghi, è vittima di un attacco armato.

Costretta a rimanere in città, Oylum decide di dire tutta la verità a sua madre. Quando trova il coraggio di chiamarla e di dirle tutto, le risponde un’infermiera del pronto soccorso, che le rivela che Guzide ha avuto un incidente. Tarik, avvertito da sua figlia, corre dalla sua ex moglie e Yesim si ingelosisce.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.