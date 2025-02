Tradimento Anticipazioni 6 febbraio 2025: Ozan si scaglia contro Yesim e Tarik!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 6 febbraio 2025 su Canale 5: Ozan attacca prima Yesim e poi se la prende anche con suo padre Tarik...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 febbraio 2025, alle 14:10, Burcu alimenta la gelosia di Yesim, poi la sprona a raggiungere Tarik in ospedale. Qui, però, la donna non trova l'amato; allora, tenta di sfruttare l'occasione per entrare nelle grazie di Oylum ed Ozan. Tuttavia, quest'ultimo si scaglia contro di Yesime la manda via in malo modo. Dopodiché, se la prende anche con Tarik. A questo punto, Burcu suggerisce all'amica di contattare una medium che potrebbe aiutarla a risolvere una volta per tutte il problema rappresentato da Guzide. Nel mentre, Oylum è al capezzale della madre, le racconta tutta la verità e la supplica di risvegliarsi...

Tradimento Anticipazioni: Guzide in gravi condizioni!

Oylum si era convinta che fosse giunto il momento di essere finalmente sincera con Guzide in merito ai suoi sogni nel cassetto, e così le ha telefonato. Tuttavia, sorprendentemente, ha risposto qualcun altro, ossia un'infermiera, la quale la informava del fatto che sua madre aveva avuto un brutto incidente. La giovane, in preda al panico, l'ha raggiunta in fretta e furia in ospedale, e poi ha allertato parenti ed amici, tra cui - ovviamente - suo padre Tarik. Quest'ultimo, messo al corrente del terribile accaduto, non ha perduto tempo, e si è diretto dritto dritto da Guzide...

Tradimento Anticipazioni: Ozan contro Yesim e Tarik!

Yesim è folle di gelosia. La donna non riesce a tollerare che Tarik sia corso da Guzide non appena ha saputo che quest'ultima aveva avuto un incidente. Come se non bastasse, ci sta pensando Burcu a gettare benzina sul fuoco, alimentando la sua gelosia facendo qualche allusione di troppo. Inoltre, l'amica spinge Yesim a seguire l'amato in ospedale, e lei decide di darle ascolto. Una volta giunta qui, però, non riesce a trovare il compagno; allora, Yesim crede di poter cogliere l'occasione per entrare nelle grazie di Oylum ed Ozan, peccato che quest'ultimo la respinga invece con una certa ferocia, arrivando persino a cacciarla via. Dopodiché, Ozan se la prende anche con Tarik...

Burcu dà un consiglio a Yesim, nelle Anticipazioni di Tradimento del 6 febbraio 2025

Yesim è furibonda. Non solo Tarik è corso in ospedale da Guzide non appena appreso che aveva avuto un incidente, ma Ozan ha addirittura osato mandarla via a brutto muso. La donna si sfoga con Burcu, la quale ha pronto per lei un nuovo consiglio: dovrebbe mettersi in contatto con una medium che potrebbe aiutarla a risolvere definitivamente il problema rappresentato da Guzide. Intanto, Oylum si trova al capezzale della madre. La figlia ci tiene a dire subito tutta la verità a Guzide, e a scusarsi per averle mentito per tanto tempo; poi, la implora di riaprire gli occhi e tornare da lei...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 2 all'8 febbraio 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al sabato alle 14:10 e la domenica in prima serata, alle 21:20, su Canale 5.