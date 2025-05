Tradimento Anticipazioni 11 maggio 2025: Yesim pronta a sposarsi, ma Tarik l'abbandona all'altare!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda l'11 maggio 2025 su Canale 5: Tarik non si presenta al suo matrimonio con Yesim. Quest'ultima non la prenderà molto bene, anzi...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 maggio 2025, alle 14:50, Guzide è ospite di una trasmissione tv, quella che in precedenza aveva diffuso una notizia falsa sul suo conto. La giudice pretende delle scuse dalla presentatrice in diretta. Infatti, grazie alle registrazioni originali dell'incontro con Bilal, Guzide riesce a dimostrare di essere innocente. Inoltre, la donna afferma che dietro tutto ciò potrebbe esserci lo zampino di Tarik e quello di Azra. Dopo aver visto il programma, l'uomo telefona alla nipote. Dopodiché, Tarik e Yesim annunciano le loro nozze: si sposeranno a sorpresa il giorno stesso. Nel mentre Azra viene convocata in procura, perché Guzide l'ha denunciata per diffamazione. In seguito, l'avvocato viene informato del fatto che l'ex moglie sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim; tuttavia, la donna la troverà vuota. Parallelamente, Tarik non si presenta al suo matrimonio ed incarica un uomo di rubare l'auto di Guzide, sperando che lì ci sia nascosto il contenuto della cassetta. La futura sposa lo costringe a comprarle una macchina di lusso per farsi perdonare per l'affronto subito.

Tradimento: Guzide accusa in diretta tv Tarik ed Azra...

Guzide è stata accusata di corruzione, ed ora è pronta a contrattaccare per difendere la sua innocenza. La donna è ospite del programma tv in cui era stata diffusa la notizia falsa sul suo conto; all'interno dello studio televisivo, Guzide prima pretende delle scuse dalla presentatrice in diretta, e poi, grazie alle registrazioni originali dell'incontro con Bilal, dimostra la sua innocenza. Come se non bastasse, sempre nel corso della diretta, la giudice dichiara di essere quasi sicura che dietro la diffamazione subita ci sia il suo ex marito, Tarik, che potrebbe aver collaborato con Azra. L'avvocato, presa visione della trasmissione, chiama immediatamente la nipote...

Tarik e Yesim si sposano... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Tarik e Yesim stanno per spiazzare tutti con un annuncio inatteso: convoleranno a nozze molto presto, ossia il giorno stesso. Ma che cosa si nasconde dietro questo matrimonio lampo? E quali saranno le risposte dei loro parenti ed amici? Senza ombra di dubbio, più di qualcuno non ne sarà per niente felice, primi fra tutti i figli dell'uomo, Ozan ed Oylum. Nel mentre, Azra viene convocata in procura. La ragazza, infatti, è stata denunciata da Guzide, la quale è convinta che sia stata Azra a diffamarla. Come reagirà la giornalista?

Tarik abbandona Yesim all'altare, nelle Anticipazioni della puntata dell'11 maggio 2025 di Tradimento

Tarik sta per ricevere un'informazione che lo metterà sull'attenti, e che lo spingerà a prendere in mano la situazione nell'immediato. L'avvocato scopre che Guzide sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim, e si mette subito in moto per ripulirla; in verità, la giudice non ci troverà nulla. Ma che fine avranno fatto tutti i soldi? Nel frattempo, Tarik non si presenta al suo matrimonio con l'amante, ed ordina ai suoi uomini di rubare l'automobile di Guzide, pensando che lì sia nascosto il contenuto della suddetta cassetta. Tuttavia, non è così. Quando il papà di Ozan, Oylum e la piccola Oyku raggiunge Yesim e si scusa per non essersi presentato all'altare, lei lo costringe a comprarle una macchina di lusso per farsi perdonare per l'ennesimo affronto che le ha fatto...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il martedì ed il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.