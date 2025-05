Tradimento Anticipazioni 10 maggio 2025: Oylum è la mandante dell'omicidio di Behram!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 10 maggio 2025 su Canale 5 rivelano che Kahraman ha la prova che la mandante dell'omicidio di Behram sia proprio Oylum...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono sensazionali. Nell'episodio in onda il10 maggio 2025 alle 15:20, Guzide pensa che dietro la diffamazione ai suoi danni ci sia Tarik, ed intanto Ipek, Azra e Serra fanno un brindisi. Dopodiché, la figlia di Sezai inizia a lavorare per Oltan. Nel mentre, l'uomo si presenta con due scagnozzi sotto casa dell'avvocato e gli distruggono l'automobile, per poi intimargli di lasciare in pace la giudice. Kahraman, invece, esce di prigione grazie a Nazan, e le fa vedere il video in cui Oylum consegna una busta all'uomo che ha sparato a Bahram; la donna, però, si rifiuta di credere che lei sia la mandante. Oylum, invece, vuole aspettare a chiedere il divorzio, perché crede che Mualla stia per staccare la spina al figlio. Nel frattempo, Selin, non sentendo la bambina muoversi, comincia a preoccuparsi, così telefona al suocero per farsi accompagnare in ospedale. Per finire, dopo aver ricevuto un po' di pressioni, Tarik confida ad Ozan che ha estromesso Zelis dalla società perché Yesim, che è in possesso di un video che lo farebbe finire dietro le sbarre, lo ha costretto...

Tradimento: Sezai minaccia Tarik!

Guzide è stata accusata pubblicamente di corruzione. Ora, la giudice, profondamente scossa, sta iniziando a sospettare che dietro questa diffamazione ai suoi danni ci sia Tarik. Intanto, Ipek, colei che ha messo a punto questo diabolico piano per assestare il primo colpo a Guzide, sta brindando con le sue complici, Azra e Serra: è riuscita nel suo intento, quindi può festeggiare. In un secondo momento, la giovane comincia a lavorare per Oltan, mentre Sezai si presenta sotto casa del suo rivale in amore con due scagnozzi per distruggere la sua automobile. L'avvocato intima a Tarik di lasciare in pace la sua ex moglie, ignaro del fatto che, invece, dovrebbe prendersela con la figlia!

Kahraman ha una prova che inchioda Oylum... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Kahraman, finalmente, riesce ad uscire di prigione, ed il merito è tutto di Nazan, la quale ha fatto del suo meglio per farlo tornare in libertà quanto prima. Adesso, lui può mostrare a Nazan un video a dir poco inquietante: nel filmato si vede Oylum mentre consegna all'individuo che ha sparato a Behram una busta. Che cosa c'era al suo interno? Un messaggio? Dei soldi? Quel che sembra più che evidente è che sia proprio lei la mandante dell'omicidio del moro. Kahraman è devastato al solo pensiero, anche e soprattutto perché ha iniziato a nutrire un sentimento amoroso nei riguardi di Oylum, mentre la donna si rifiuta anche solo di prendere in considerazione questa eventualità...

Selin in ansia, nelle Anticipazioni della puntata del 10 maggio 2025 di Tradimento

Oylum è impaziente di divorziare da Behram, che è suo marito, ma che è anche stato il suo aguzzino, attualmente è in coma. Tuttavia, la giovane pensa che la cosa migliore da fare sia attendere un altro po', visto che, da quanto ha capito, Mualla stia per staccare la spina di Behram. Intanto, Selin è seriamente preoccupata, perché non sente più la bambina che porta in grembo muoversi; allora, chiama Oltan per chiedergli di accompagnarla in ospedale affinché i medici si assicurino che non ci sia niente che non vada. Al contempo, Tarik, con le spalle al muro, non può far altro che vuotare il sacco, ammettendo ad Ozan che ha deciso di estromettere Zelis dalla società perché Yesim lo ha obbligato a farlo. Quest'ultima, infatti, lo tiene in pugno, avendo un video in cui lui commette un omicidio...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il martedì ed il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.