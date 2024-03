Terra Amara, Trame e Anticipazioni Turche: Betul sferra un nuovo clamoroso attacco a Zuleyha!

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5, Betul tornerà a tramare contro Zuleyha. Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate.

Betul Arcan non ha intenzione di arrendersi e, sebbene Zuleyha Altun l’abbia bandita dall’azienda Yaman e dalla villa, è pronta a sfoderare un nuovo attacco alla sua rivale. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni delle nuove puntate della soap Terra Amara, presto in onda su Canale 5, provenienti dalla Turchia.

Betul non si arrende nelle nuove puntate di Terra Amara

Da quando ha messo piede a Cukurova, Betul Arcan ha chiarito la sua posizione: distruggere Zuleyha Altun e appropriarsi dei ricchi possedimenti e delle industrie degli Yaman. La figlia di Sermin è stata scoperta dalla vedova di Demir, che l’ha cacciata dall’azienda dopo aver scoperto che era proprio lei a rubare preziosi fondi dagli incassi. Zuleyha, inoltre, ha bandito Betul dalla villa degli Yaman e adesso è anche pronta a farle causa, ma questo non fermerà la terribile nipote che ha un nuovo, malefico, piano per mettere in seria difficoltà la Altun. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni turche della soap di Canale 5.

Anticipazioni Terra Amara: Zuleyha rischia di perdere la villa!

A villa Yaman si respira aria tesissima quando Zuleyha scoprirà che le lettere delle imposte sulla villa Yaman non le sono mai state recapitate e ora deve versare ben 9 milioni di lire turche se non vuole perdere la casa. La Altun non si capaciterà di come sia possibile un tale errore, dato che lei è sempre stata molto attenta con i pagamenti ma ora le lettere di pignoramento non possono assolutamente essere ignorate, se non vuole perdere la sua casa. Le Anticipazioni di Terra Amara ci rivelano che, mentre cerca di racimolare l’enorme cifra, Zuleyha inizierà a sospettare sempre di più di Betul, l’unica che avrebbe potuto cambiare l’indirizzo della casella postale per farle un torto. La vedova di Demir, che ha scoperto la verità su Hakan, si scaglierà contro la nipote ma Betul negherà tutto, spalleggiata dalla madre Sermin che è sua complice sin dall’inizio. Cosa potrà fare Zuleyha per evitare il pignoramento?

Terra Amara, Anticipazioni: Fikret vorrebbe aiutare Zuleyha ma…

Come sempre, quando si trova in difficoltà, Zuleyha chiede consiglio a Fikret che ha promesso al fratellastro Demir di occuparsi della sua famiglia. L’uomo vorrebbe dare alla Altun la somma necessaria per evitare un pignoramento e perdere la villa, ma non potrà più farlo quando quei soldi dovranno essere destinati ad altro. A Cukurova, infatti, giunge il fratello della defunta Mujgan che minaccerà Fikret di strappargli il piccolo Kerem Alì, avendo per legge la custodia legale del minore in quanto parente più prossimo. Lo straniero pretende ben 10 milioni di lire per lasciare Kerem Alì con Fikret e lui, nonostante il suo forte desiderio di aiutare la Altun, di troverà costretto a pagare non volendo perdere il bambino al quale si è affezionato come un padre. Cosa farà ora Zuleyah?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì ed il venerdì anche alle 21:20.