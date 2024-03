Terra Amara non va più in onda nel pomeriggio di Canale5. Da Domani arriva la nuova Soap Endless Love

Anticipazioni TV

Terra Amara saluta i fan e lascia il daytime di Canale5. Si tratta purtroppo di un addio definitivo della Soap Turca che verrà sostituita dall'11 marzo 2024 da Endless Love, il nuovo appuntamento con le storie d'amore from Turchia. Ecco cosa succederà.

Il giorno dell’addio a Terra Amara è arrivato. Da domani, 11 marzo 2024, non vedremo più le avventure di Zuleyha nel daytime di Canale5 ma conosceremo quelle di Nihan e Kemal, i protagonisti della nuova Soap, Endless Love, che continuerà a farci compagnia per il resto dell’anno. Scopriamo insieme le novità che ci aspettano.

Terra Amara dice addio al pomeriggio di Canale 5

Il giorno che avremmo voluto non arrivasse mai, è purtroppo arrivato. Da domani, 11 marzo 2024, dovremo dire addio a Terra Amara. La Soap che ci ha appassionato e che ci ha tenuti incollati alla TV non sarà più trasmessa nel daytime della rete ammiraglia della Mediaset. Le storie d’amore travagliato di Zuleyha stanno giungendo al termine per la giovane imprenditrice, arrivata a Çukurova con nulla e ora diventata ricca, anche se la sua ricchezza è in pericolo. Sì stanno, perché la puntata di sabato 9 marzo 2024, come vi sarete accorti, non è stata l’ultima.

Terra Amara continua in prima serata su Canale5

Tale è il successo di questa Soap che Mediaset ha pensato di riservarle un posto serale, con puntate più lunghe e a volte con doppi appuntamenti settimanali, sempre trasmesse di sera. Per dare risalto alle ultime puntate, quelle che concluderanno la storia di Zuleyha, Canale5 ha deciso di continuare la trasmissione di Terra Amara in prima serata. Venerdì prossimo, 15 marzo 2024, seguiremo delle puntate cruciali per arrivare al gran finale, che presumibilmente dovrebbe essere a breve e che vedremo sempre in questa modalità. Terra Amara non tornerà quindi nel day time ma ci lascerà ancora sognare e piangere ancora per qualche giorno insieme a lei.

Endless Love: dall’11 marzo 2024 su Canale5 al posto di Terra Amara

Terra Amara sarà sostituito da Endless Love, una nuova Soap – sempre turca – che ci porterà a conoscere due nuovi protagonisti, Nihan e Kemal, e un nuovo amore.

Endless Love andrà in onda dopo Beautiful da domani 11 marzo 2024, alle ore 14.10, e ci porterà a scoprire una Turchia più moderna, con due giovani ragazzi alle prese con gli ostacoli del cuore e con quelli imposti dalle proprie famiglie. Sì perché Nihan e Kemal, questi i nuovi nomi da memorizzare, si innamoreranno a prima vista ma il loro diverso ceto sociale li costringerà ad allontanarsi e a prendere strade diverse. Sino a quando, dopo cinque anni, il destino li farà incontrare di nuovo ma stavolta le situazioni – anche economiche – saranno ben diverse.

Vi anticipiamo che questa Soap ci appassionerà tantissimo e forse un pochino ci farà dimenticare di aver perso Terra Amara.

Niente paura però. Terra Amara sarà comunque trasmessa sulle reti Mediaset. Le puntate della Soap, dalla prima – si ricomincia – andranno in onda su Rete4, alle ore 19.40, dall’11 marzo 2024.

