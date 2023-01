Terra Amara Anticipazioni Turche: Hunkar sotto ricatto! Ecco chi la tiene in pugno e perché...

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Hunkar viene ricattata da suo nipote! Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Hunkar è concentrata sulla guerra in corso tra Demir e Yilmaz. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che la signora si renderà conto che c'è qualcun altro che rappresenta un pericolo per suo figlio. Si tratta di Ercument, il figlio di sua sorella da poco giunto a Cukurova. Ercument ha visto lo Yaman a letto con Seher, ed ora sta ricattando Hunkar: dei soldi in cambio del suo silenzio... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Saniye picchia Seher, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Seher essere divenuta - giocando sporco - la nuova balia del piccolo Adnan, i telespettatori turchi hanno già visto che con la sua arrampicata sociale la domestica si spingerà ben oltre. Anzitutto, Seher è riuscita a far capitolare Gaffur. Quando Fadik le ha confessato di aver visto il marito nel granaio con l'inserviente, confermando così i suoi terribili sospetti, Saniye non è più riuscita a trattenersi, ed ha messo le mani addosso a Seher. Hunkar è prontamente intervenuta per riportare la pace nella sua tenuta, ed ha capito che dovesse prendere dei seri provvedimenti per placare gli animi...

Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir e Seher a letto insieme...

La signora, conscia di dover tenere a debita distanza le sue dipendenti, in attesa di verificare se Gaffur sia davvero un fedifrago oppure no, manda la presunta amante di quest'ultimo a passare la notte in una mansione. Qui ci sono anche Demir ed il nuovo arrivato, suo cugino Ercument. Dopo cena, l'imprenditore viene colto da un sonno improvviso, tanto che rinuncia a trascorrere la serata con il consanguineo in un night club. Dunque, Seher, essedo rimasta sola con uno Yaman che non è per niente in forma, si offre di aiutarlo, accompagnandolo a letto... Il mattino seguente, l'uomo si risveglia nudo, con accanto la domestica. Seher sostiene che hanno fatto l'amore! Demir, però, non ha alcun ricordo di ciò che è oppure non è successo, e la caccia in malo modo dalla stanza.

Ercument ricatta Hunkar, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Ad aggiornare Hunkar su quanto sarebbe accaduto tra il figlio e la balia del nipotino ci penserà proprio Ercument, di cui lei ha una pessima opinione. Quest'ultimo svela ad Hunkar che deve del denaro a degli individui con cui c'è poco da scherzare, e poi le chiede di fargli un prestito; Ercument, però, non si limita a questo: nel domandarle una mano, il ragazzo lascia intendere alla zia che le deve un favore, dato che non ha messo al corrente Zuleyha della tresca dello Yaman con Seher. Dunque, seppur velatamente, Ercument sta ricattando Hunkar, la quale, d'altra parte, non è disposta a farsi intimidire...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.