Terra Amara Anticipazioni Turche: Demir a letto con Seher! I due hanno davvero fatto sesso?

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir si risveglia nudo... accanto a Seher! Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata telenovela!

Ad oggi, Seher non è che una delle domestiche della tenuta Yaman. Le Anticipazioni turche delle puntate di Terra Amara, che a breve andranno in onda su Canale 5, ci mostrano invece che Seher potrebbe ben presto diventare l'amante di Demir! I due, infatti, si sono svegliati a letto insieme, ma mentre lei sostenga che abbiano fatto sesso, lui non si ricorda che cosa sia accaduto tra di loro... Vediamo insieme che cosa accadrà nelle trame turche della soap opera.

Gaffur tradisce Saniye con Seher, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Mentre noi vediamo Seher aver appena iniziato a mostrarsi per la persona machiavellica che è, i telespettatori turchi hanno già capito fino a che punto lo sia. Seher, infatti, è persino piano piano riuscita a far capitolare Gaffur. Quando Saniye ha origliato una conversazione dei toni inequivocabili tra i due, si è scaraventata contro il marito. Benché Gaffur abbia tentato di discolparsi, la moglie ha deciso comunque di spedirlo a dormire sul divano. In principio Saniye si vergognava di ammettere di essere stata tradita, pertanto preferiva tenere nascosta questa storia ai suoi signori; tuttavia, nel momento in cui Fadik ha confessato alla cuoca di aver visto il fratello di Gulten nel granaio con l'inserviente, Saniye non è più riuscita a trattenersi, ed ha messo le mani addosso a Seher!

Terra Amara Anticipazioni Turche: Seher resta sola con Demir...

Soltanto Hunkar è riuscita nell'impresa di sedare la rissa tra le sue due dipendenti. La donna, allora, capisce che sia il caso di tenerle a debita distanza, in attesa di verificare se Gaffur sia davvero un fedifrago oppure no; così, manda la presunta amante di quest'ultimo a passare la notte in una mansione, dove ci sono anche Demir ed il nuovo arrivato, suo cugino Ercument. Dopo cena, il consorte di Zuleyha viene colto da un sonno improvviso, tanto che rinuncia a trascorrere la serata con il consanguineo in un night club. Dunque, Seher, essedo rimasta sola con uno Yaman che non è per niente in forma, si offre di aiutarlo, accompagnandolo a letto...

Seher accusa Demir di stupro, nelle Anticipazioni Turche di Terra Amara

Il mattino seguente, l'uomo si risveglia nudo... con accanto la domestica. Seher sostiene che hanno fatto l'amore! Demir, però, non ha alcun ricordo di ciò che è oppure non è successo la notte precedente. Convinto che lei stia mentendo, la caccia in malo modo dalla stanza. In preda ad una crisi di nervi, Seher si fa riaccompagnare alla tenuta. Quando viene a sapere da Ercument che la giovane gli ha raccontato di aver fatto sesso con l'imprenditore, Hunkar pretende di avere un faccia a faccia con lo Yaman. Lui nega con forza la versione dei fatti riportata da Seher... mentre quest'ultima comincia ad accusarlo di averla stuprata!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.