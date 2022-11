Terra Amara Anticipazioni Turche: Addio Saniye! Gaffur ha perso la testa per un’altra...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5. Gaffur si innamora di un’altra donna, Saniye abbandonata.

Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Gaffur commetterà un passo falso che potrebbe mandare all’aria il suo matrimonio con Saniye. Le Anticipazioni sulla soap turca, infatti, ci rivelano che il capomastro troverà molto interessante la compagnia della nuova domestica Seher, assunta da Hunkar Yaman, al punto da mettere in discussione la sua integrità come marito.

Seher ottiene il lavoro nelle nuove puntate di Terra Amara

Quando ha saputo che a mettere in giro i pettegolezzi falsi e crudeli sulla presunta relazione tra Gulten e Sabahattin Arcan è stata Fadik, Hunkar Yaman ha deciso di punire la domestica insolente spedendola a lavorare nei campi, zappando la dura terra ogni giorno sotto al sole cocente. In questo modo, tuttavia, Hunkar ha dovuto rinunciare ad una domestica in cucina e, vedendo gli altri lavoratori in difficoltà, ha deciso di assumere la giovane Seher. Nelle nuove puntate di Terra Amara, scopriremo che questa decisione potrebbe costare caro a Saniye, la moglie del capomastro Gaffur. Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate sulla soap di Canale 5.

Anticipazioni Terra Amara: Seher innamorata di Gaffur?

Avendo punito abbastanza Fadik, che non avrà un lieto fine dopo essere stata abbandonata all’altare, per le voci sul tradimento di Gulten e Sabahattin Arcan, Hunkar riammetterà la pettegola domestica in casa ma deciderà comunque di tenere con sé anche Seher, che si sta dimostrando un’abile collaboratrice. Peccato che, oltre a lavorare, la donna si mostri molto interessata a compiacere Gaffur, evitando accuratamente di mostrarsi intima con l’uomo in presenza della moglie Saniye. Rientrata in cucina, Fadik si accorgerà del flirt tra il capomastro e la nuova domestica e correrà ad informare Saniye dei suoi sospetti, non vendendo creduta a causa della sua lingua lunga. Ma Fadik ha veramente ragione nel credere che Seher sia pronta a tutto pur di corteggiare Gaffur, pur sapendolo sposato?

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur tradisce Seniye?

È chiaro che Seher ha intenzione di sedurre Gaffur, ma lui arriverà davvero a tradire sua moglie per concedersi una storia con la nuova domestica? Le Anticipazioni ci rivelano che il capomastro farà intuire le sue intenzioni quando, approfittando dell’ordine di Hunkar di recarsi in paese per comprare del cibo per il nipote Adnan, ne approfitterà per acquistare un paio di bellissimi orecchini e un prezioso foulard. I doni, tuttavia, non saranno per omaggiare la moglie Saniye, bensì per Seher! Un colpo di scena che fa da preludio al tradimento di Gaffur, o almeno questa è la sensazione dato che l’uomo si è spinto a mentire e nascondersi, consapevole dei rischi, pur di trascorrere del tempo con la nuova domestica e corteggiarla.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.35.