Terra Amara Anticipazioni Turche: Fadik arriva all'altare, ma non c'è un lieto fine per lei!

Anticipazioni TV

Fadik, pettegola domestica di Terra Amara, sta per sperimentare un grande dolore. Scopriamo insieme le Anticipazioni delle puntate della soap turca, presto in onda su Canale 5.

Nelle nuove puntate di Terra Amara, presto in onda su Canale 5, per Fadik arriverà una punizione oltremodo crudele per la sua lingua lunga e malvagia. Stando alle Anticipazioni sulla soap turca, infatti, la domestica sarà abbandonata all'altare dal promesso sposo Rashid. Ecco tutti i dettagli.

Fadik si fidanza nelle nuove puntate di Terra Amara

La soap turca sta per tornare su Canale 5 e così tante novità per le trame, che non smetteranno di appassionare i fan più accaniti. Nelle nuove puntate di Terra Amara, stando alle Anticipazioni, la pettegola e maligna domestica Fadik troverà l’amore grazie a Rashid. La donna, dopo aver suscitato l’ira di Gulten mettendo in giro la voce che fosse lei l’amante di Sabbathin, portandola a scontrarsi con Sermin che presto riceverà l’aiuto della terribile figlia, sarà corteggiata da Rashid e finirà con innamorarsi dell’uomo, accettando anche la sua proposta di nozze. Qualcosa, tuttavia, andrà storto e per Fadik sarà un dramma!

Anticipazioni Terra Amara, Fadik abbandonata all’altare

Fadik e Rashid sembreranno una delle coppie più solide di Terra Amara, nelle puntate presto in onda su Canale 5. La domestica si mostrerà sinceramente innamorata e pronta a sposarsi, dopo aver ricevuto una romantica proposta, tanto da occupare ogni momento libero della sua giornata con i preparativi per le nozze. Nel giorno più bello e importante per Fadik, tuttavia, qualcosa andrà storto e Rashid non si presenterà all’altare, abbandonando la donna nel suo abito da sposa davanti ai presenti riuniti per festeggiare la nuova famiglia. Inutile dire che per Fadik questo sarà un dolore insopportabile che, tuttavia, potrebbe portare del bene e farla cambiare per sempre, abbandonando la sua abitudine di sparlare di chiunque senza conoscere la verità. Le Anticipazioni sulla soap turca ci lasciano con il fiato sospeso, soprattutto perché esiste la possibilità che Rashid non sia scappato per sua volontà bensì sia stato costretto a non presentarsi alle proprie nozze.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.