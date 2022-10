Terra Amara Anticipazioni Turche: Gaffur s'invaghisce di un'altra? Ecco con chi potrebbe tradire Saniye…

Anticipazioni TV

La neoassunta Seher farà capitolare il capomastro Gaffur? Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Terra Amara, l’amata soap turca di Canale 5.

Nuovo personaggio nelle nuove puntate di Terra Amara, pronto a portare scompiglio nelle trame. Le Anticipazioni sulla soap turca di Canale 5, infatti, ci rivelano che Hunkar Yaman assumerà la giovane Seher, che si mostrerà molto interessata al capomastro Gaffur. A causa delle nuova arrivata, quest’ultimo arriverà a tradire Saniye? Vediamo insieme cosa accadrà.

Hunkar assume una nuova cuoca nelle nuove puntate di Terra Amara

Quando Zuleyha verrà accusata da Gulten di essere gelosa del rapporto ta Yilmaz e Mujgan, pregherà Hunkar Yaman di accontentarla e licenziare la sorella di Gaffur, in preda ad un raptus di furia e gelosia. Hunkar deciderà di accontentare la nuora, ma così facendo la cucina rimarrà a corto di personale prezioso e dunque si renderà necessario mettersi alla ricerca di qualcuno con cui sostituire Gulten. La scelta ricade su Seher, l’unica in grado di aiutare Saniye e Fadik in qualità di terza domestica. Seher è un personaggio che è rimasto a lungo nell’ombra, ma ora non sarà più secondario anzi, al contrario, si inserirà perfettamente nelle dinamiche della cucina e dei personaggi principali. In primo luogo, infatti, la giovane noterà che Saniye non ha perdonato Fadik, come invece vorrebbe far credere a tutti, avendo alimentato le voci su un’inesistente relazione extraconiugale tra Gulten e il dottor Sabahattin Arcan.

Anticipazioni Terra Amara, Seher fa il doppio gioco per Gaffur?

Seher si dimostrerà molto astuta e, avendo compreso che aria tira nella cucina, si schiererà dalla parte di Saniye anche quando quest’ultima se la prenderà con Fadik. Vedendo di aver ottenuto una nuova collega e complice che l’asseconda, Saniye si mostra felice e spensierata al punto da non notare che la nuova assunta sembra essere particolarmente interessato a Gaffur. Seher, infatti, fa di tutto per rimanere da sola con il capomastro e Fadik sarà l’unica ad accorgersi del pericolo in vista. Dato che, tuttavia, c’è una faida in corso con Saniye, è molto probabile che Fadik non riveli alla donna di fare attenzione alla sua nuova amica. Ma Gaffur arriverà veramente al tradimento oppure si fermerà prima che sia troppo tardi?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.