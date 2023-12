Terra Amara Anticipazioni 23 dicembre 2023: Arriva il terribile Hakan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 23 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che è in arrivo a Cukurova Hakan, il nuovo nemico di Demir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 23 dicembre 2023, alle 14:10, Fikret è certo che il nuovo nemico di Demir sia Hakan Gumusoglu, ex socio del signore deluso e pronto a vendicarsi. Secondo Lutfiye, inoltre, potrebbe essere stato proprio tale Hakan ad aver acquistato le azioni dell’azienda Yaman. Intanto, Betul, che vuole mettere le mani sull'azienda in questione, è preoccupata perché l’identità dell’acquirente delle suddette quote è tuttora un mistero. Fekeli, invece, è ancora dietro le sbarre, e chiede un permesso per uscire di prigione ed occuparsi della propria famiglia e di quella di Demir. Quest’ultimo continua a risultare disperso, mentre la piccola Uzum continua a restare in coma. Zuleyha e Saniye sono distrutte dal dolore. Secondariamente, Hakan arriva a Cukurova per vendicare la morte del fratello, Erkan. Poco dopo, al ranch di Fekeli si verifica un’esplosione. Fikret è convinto che dietro ci sia il nuovo arrivato. Una settimana più tardi, di Demir non si ha ancora traccia, mentre Umit e Cumali rapiscono il piccolo Adnan. Zuleyha si vede con la rivale per ricongiungersi con il bambino, ma la tragedia è dietro l'angolo...

Terra Amara Anticipazioni: Betul in ansia...

Fikret è sicuro che Demir abbia un nuovo nemico, e ben più temibile di Umit: Hakan Gumusoglu, vecchio compagno di università del signore, nonché ex socio deluso e determinato come non mai a vendicarsi. Secondo il giovane, c'è proprio Hakan dietro il rapimento della piccola Leyla e dietro l'assalto alla tenuta. Secondo Lutfiye, invece, è sempre costui il misterioso acquirente delle quote dell'azienda Yaman messe in vendita di recente da Zuleyha. A tal proposito, intanto Betul è tesa come la corda di un violino. Desiderosa di mettere le mani sull'azienda, la figlia di Sermin è preoccupata perché ancora non si sa chi abbia comprato le suddette azioni, e questo potrebbe rappresentare un problema...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Saniye disperate...

Fekeli continua a restare dietro le sbarre. L'uomo, però, sta entrando a conoscenza di ciò che sta accadendo fuori. In apprensione per la propria famiglia e per quella degli Yaman, Fekeli chiede un permesso per poter uscire di prigione, così da poter dare una mano. Dopotutto, Demir continua a risultare scomparso, tanto che la moglie è in preda alla disperazione. Altrettanto disperata è Saniye, la quale teme che la piccola Uzum, rimasta ferita durante la sparatoria alla villa, non si risvegli più dal coma. Le due donne, distrutte dal dolore, una per il marito e l'altra per la figlioletta, potrebbero persino arrivare a compiere qualche follia...

Arriva Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 dicembre 2023

Hakan Gumusoglu ha appena appreso che il fratello, Erkan, è passato a miglior vita. L'uomo, assetato di vendetta, arriva a Cukurova. Più tardi, al ranch si verifica una terribile esplosione. Per Fikret non ci sono dubbi: c'è proprio lo zampino di Hakan. Per il ragazzo è chiaro che quest'ultimo sia una minaccia reale, e più che temibile. Trascorsa una settimana da questo terribile episodio, lo Yaman continua a risultare disperso, mentre Uzum si è finalmente risvegliata. Nel frattempo, Umit, in combutta con Cumali, rapisce il piccolo Adnan. L'Altun accetta di vederla, nel tentativo di riavere indietro il bambino. Purtroppo, però, il loro incontro finirà in tragedia. Che cosa sta per succedere?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.