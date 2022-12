Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 9 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Fekeli dimostra l'innocenza di Demir, permettendo il suo rilascio. Il signore di Cukurova sta per tornare alla tenuta... ed è inferocito!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 dicembre 2022, alle 14.10, Gaffur accetta la proposta di Hunkar per amore di Saniye, ma Demir non ha la minima intenzione di assecondare la madre nel suo folle piano, perché non vuole passare per codardo. In un secondo momento, il detenuto viene scarcerato: Fekeli è riuscito a dimostrare la sua innocenza. Lo Yaman è di nuovo alla tenuta, dove, dopo un acceso dibattito con la madre, prende una drastica decisione.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur accetta la proposta di Hunkar...

Gaffur si sente in grande difficoltà. Il capomastro non sa se accettare o meno la proposta di Hunkar, perché, benché in gioco ci sia la possibilità di trasformarsi all'improvviso in un ricco possidente, prima dovrebbe però scontare due anni di carcere al posto di Demir. Saniye, a differenza di Gaffur, non ha alcun dubbio: non può rifiutare. Il fratello di Gulten, seppur a malincuore, per amore della moglie decide dunque di dare alla signora una risposta affermativa.

Terra Amara Anticipazioni: Demir va su tutte le furie!

Hunkar è soddisfatta: Gaffur prenderà il posto del figlio dietro le sbarre. Finalmente, lo Yaman tornerà a piede libero! Peccato che quest'ultimo non abbia la minima intenzione di assecondare il piano della mamma. Demir non vuole passare per il codardo di turno, consentendo che un innocente paghi per una crimine che non ha commesso per lui. Lo Yaman s'infuria, e respinge con forza l'idea di Hunkar. Il sogno di Saniye di arricchirsi, quindi, s'infrange...

Demir viene scarcerato grazie a Fekeli, nelle Anticipazioni del 9 dicembre 2022 di Terra Amara

Il signore di Cukurova è ancora in prigione, dato che non è sceso a patti con la madre e con Gaffur. Ora, tuttavia, la sua cella sta comunque per essere aperta. Fekeli, a grande sorpresa, ha testimoniato affinché Demir venisse scarcerato. Una volta rincasato, l'ormai ex galeotto va direttamente a prendere di petto Hunkar. I due avranno una brutta discussione che porterà lo Yaman a prendere un'inaspettata e drastica decisione...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.