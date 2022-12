Terra Amara Anticipazioni 8 dicembre 2022: Fekeli fa un'interessante scoperta su Yilmaz...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 8 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Fekeli, osservando attentamente Yilmaz, si accorge che il figlioccio si sta innamorando! Demir, invece, si sta disperando, mentre Saniye sta spingendo Gaffur ad accettare l'accordo propostogli da Hunkar...

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli sa che Yilmaz si sta innamorando...

Yilmaz e Fekeli hanno un gradito ospite a cena. Di chi si tratta? Della dottoressa Mujgan. Il padrino, osservando il suo figlioccio, che ormai ha imparato a conoscere, si rende conto che, quando guarda la bella pediatra, gli s'illuminano gli occhi. Fekeli sorride. Quest'ultimo, in effetti, non è in errore. L'Akkaya è sinceramente attratto dalla personalità di Mujgan, e non riesce a nasconderlo...

Terra Amara Anticipazioni: Demir si dispera...

Demir è un'anima in pena. Il signore di Cukurova è ancora dietro le sbarre, accusato di aver avuto a che fare con il brutale assassinio di Sait. Lo Yaman si domanda quando e se riuscirà mai ad uscire di prigione. Benché stia perdendo le speranze, il ragazzo ha bisogno di aggrapparsi con le unghie e con i denti al pensiero che, presto, tornerà a casa, dove lo aspettano Zuleyha, il piccolo Adnan ed Hunkar...

Saniye vuole che Gaffur vada in prigione, nelle Anticipazioni dell'8 dicembre 2022 di Terra Amara

La signora della tenuta ha cercato le prove dell'innocenza del figlio, però ha fallito. Dopodiché, Hunkar ha fallito anche quando ha tentato di convincere il nuovo procuratore a far tornare Demir a piede libero. Così, la donna si è vista costretta ad escogitare un piano con il suo avvocato. Hunkar ha quindi proposto a Gaffur di prendere il posto del suo capo in carcere. In cambio, lei gli regalerà un ambito terreno. Il capomastro è titubante, e terrorizzato; Saniye, invece, ha le idee piuttosto chiare: deve accettare. La domestica insiste sul fatto che Gaffur dovrà scontare soltanto un paio di anni in prigione, ed inoltre a ricompensa sarà decisamente alta!

