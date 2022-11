Terra Amara Anticipazioni dal 5 al 10 dicembre 2022, Yilmaz furioso: Demir è uscito di prigione... grazie a Fekeli!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 5 al 10 dicembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 5 al 9 dicembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 dicembre 2022

Gaffur vuole approfittare dell'assenza di Demir, ancora dietro le sbarre, per migliorare la sua posizione alla tenuta. Anche Zuleyha coglie l'occasione per andare a parlare con l'unica persona di cui ancora si fidi, Sabahattin. Quest'ultimo, però, sembra essere svanito nel nulla, e, al suo posto, la giovane vede qualcun'altro. La Altun assiste così ad una scena che le spezza il cuore.

Puntata in onda Martedì 6 dicembre 2022

Hunkar, non trovando né Zuleyha né il piccolo Adnan in casa, si convince che la nuora si nasconda con il bambino a casa di Fekeli e di Yilmaz. In realtà, la Altun ha portato Adnan, ancora febbricitante, in ospedale. La ragazza, allora, prende la suocera di petto, e le confessa che, benché abbia paura di lei e alla tenuta si sia sempre sentita come in prigione, non ha intenzione di andarsene. Demir, infatti, ha dimostrato tutto il suo amore per il figlio, lasciandosi travolgere da una frana per salvarlo. In un secondo momento, Fekeli racconta ad Hunkar la verità sulla notte in cui uccisero suo marito, Adnan Yaman, e le rivela che, quando erano giovani, l'amava davvero.

Puntata in onda Mercoledì 7 dicembre 2022

Hunkar incontra il nuovo procuratore per chiedergli di far scarcerare Demir. Il procuratore, tuttavia, non si lascia intimidire e le rifila un secco "no". Così, la donna escogita un piano con l'avvocato Hayati: regalerà a Gaffur un ambito terreno a Karacali, se lui si prenderà la colpa al posto del figlio.

Puntata in onda Giovedì 8 dicembre 2022

Fekeli e Yilmaz hanno un'ospite a cena: Mujgan. Nel corso della serata, il padrino si accorge che il figlioccio è realmente attratto dalla personalità della dottoressa. Intanto, Demir, ancora in prigione, è un'anima in pena. Saniye, invece, insiste affinché Gaffur accetti l'accordo propostogli da Hunkar: dovrà trascorrere due anni in carcere al posto del loro signore, ma la ricompensa sarà alta.

Puntata in onda Venerdì 9 dicembre 2022

Gaffur è spaventato all'idea di dover trascorrere due anni dietro le sbarre, però, per amore di Saniye, accetta l'accordo propostogli da Hunkar. Demir, tuttavia, si oppone con forza: non ha la minima intenzione di fare la figura del codardo, e, quindi, s'infuria all'idea che il capomastro debba prendere il suo posto in prigione. La domestica, che già si sentiva ricca, deve rinunciare al suo sogno. Il signore, d'altra parte, viene comunque scarcerato, ma - incredibilmente - grazie a Fekeli. Quando rientra a casa, lo Yaman, inferocito con la madre, prima ci discute e poi se ne va dalla tenuta.

Puntata in onda Sabato 10 dicembre 2022

Demir ha discusso con Hunkar perché lei lo ha creduto capace di assassinare Sait. Per tale ragione, l'uomo e Zuleyha, con il piccolo Adnan e la bambinaia, Nimet, se ne sono andati via dalla villa, e si sono trasferiti in un albergo. Gaffur, per l'ennesima volta, prova ad approfittare dell'assenza dello Yaman. Intanto, anche Yilmaz sta discutendo con Fekeli: come ha potuto dimostrare l'innocenza del suo acerrimo nemico, facendolo tornare a piede libero? Secondo l'ex meccanico, Demir è una persona crudele, e, quindi, indipendentemente dal fatto che sia coinvolto o meno nell'omicidio di Sait, il suo posto è dietro le sbarre.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.