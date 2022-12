Terra Amara Anticipazioni 3 dicembre 2022: Hunkar riuscirà a tirar fuori Demir dal carcere?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 3 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Hunkar non si dà per vinta: Demir deve tornare in libertà! Così, lei si mette ad indagare...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 dicembre 2022, alle 14.10, Hunkar sta indagando per trovare delle prove che dimostrino l'innocenza di Demir... e all'improvviso spunta fuori una sconvolgente verità che il tempo aveva nascosto. La donna, inoltre, sta tentando di mettere a tacere le malelingue che sparlano dell'arresto del figlio, ma l'impresa sembra essere impossibile. Intanto, Yilmaz ricorda dei terribili giorni che lui trascorse dietro le sbarre...

Terra Amara Anticipazioni: Demir in manette!

Mentre Fekeli raggiungeva in fretta e furia la tenuta per prendere di petto Demir, quest'ultimo veniva ammanettato e portato via da alcuni agenti. Il padrino di Yilmaz, ritenendo lo Yaman responsabile della morte del suo braccio destro, Sait, pensa che giustizia sia stata fatta. Intanto, il ragazzo, dopo l'arresto, viene interrogato per concorso in omicidio, ed Hunkar e Zuleyha sono in preda al panico....

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar sta indagando...

La signora della villa non ha la minima intenzione di restare a guardare mentre suo figlio viene privato della libertà, e soprattutto mentre viene umiliato con un'incarcerazione - a parer suo - del tutto ingiustificata. Così, Hunkar si mette ad investigare per cercare delle prove che possano essere sufficienti per tirarlo fuori di prigione. Ma, proprio quando la donna si sta dedicando anima e corpo alle sue indagini, riemerge in superficie una verità che il tempo aveva nascosto...

Yilmaz ripensa ai giorni trascorsi in carcere, nelle Anticipazioni del 3 dicembre 2022 di Terra Amara

A Cukurova non si parla d'altro: Demir è finito dietro le sbarre con l'accusa di concorso in omicidio. Hunkar crede fermamente che il suo amato unigenito sia innocente, e, quindi, insieme agli altri membri della famiglia, sta provando a convincere anche tutti i compaesani che, in realtà, dovrebbero smettere di parlare di quello che sarebbe soltanto un terribile equivoco. Tuttavia, mettere a tacere le malelingue è un'impresa piuttosto ardua. Nel frattempo, Yilmaz e Fekeli non rappresentano un'eccezione: persino loro due stanno discutendo dell'argomento che è sulla bocca dei più. Per l'Akkaya, nello specifico, è inevitabile riportare alla memoria gli orribili giorni che lui stesso ha trascorso in carcere...

