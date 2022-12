Terra Amara Anticipazioni 7 dicembre 2022: Saniye vuole che Gaffur vada in carcere al posto di Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 7 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Hunkar ha elaborato un piano per far uscire Demir di prigione: Gaffur dovrà prendersi la colpa!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 dicembre 2022, alle 14.10, Demir è ancora in prigione. Gaffur vorrebbe approfittarne per migliorare la sua posizione. Intanto, Hunkar, dopo aver avuto un'interessante conversazione con Fekeli,, si sta ingegnando per trovareun modo per far uscire il figlio dal carcere. Così, in seguito ad un tentativo fallimentare con il procuratore, la donna propone al capomastro di assumersi la colpa e prendere il posto dello Yaman, in cambio di un terreno... e Saniye spinge il marito ad accettare!

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur vuole approfittare dell'assenza di Demir...

Demir è ancora dietro le sbarre, accusato di avere a che fare con il misterioso assassinio di Sait. Qualcuno, allora, crede che sia il caso di approfittare della sua assenza. Gaffur, ad esempio, intravede nell'incarcerazione del suo signore la possibilità di poter finalmente migliorare la sua posizione lavorativa... peccato che Hunkar abbia ben altro in mente per lui.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar e Fekeli si parlano con sincerità...

Nel frattempo, la signora ha un ennesimo faccia a faccia con Fekeli, ma stavolta più sincero del solito. L'uomo le racconta tutta la verità sulla notte in cui morì Adnan Yaman, suo marito, e poi le confessa tutto l'amore che provava per lei quando erano giovani. Ma adesso, invece, che cosa sente per Hunkar? E soprattutto, che cosa sente quest'ultima per Fekeli? La donna, tuttavia, al momento ha ben altro a cui pensare, e di cui occuparsi: deve tirare fuori Demir dal carcere, e lo deve fare il prima possibile!

Gaffur deve andare in carcere al posto di Demir, nelle Anticipazioni del 7 dicembre 2022 di Terra Amara

Hunkar va a parlare con il nuovo procuratore, che, però, non si lascia intimidire e la rimette al suo posto: non farà tornare suo figlio a piede libero soltanto perché appartengono ad una famiglia importante. La signora, rendendosi conto di quanto sia ardua l'impresa, si vede costretta ad escogitare un altro piano con l'avvocato Hayati. Hunkar regalerà a Gaffur e Saniye un ambito terreno in quel di Karacali, se lui si prenderà la colpa al posto di Demir! Gaffur dovrebbe restare in carcere per due anni, ma la ricompensa sarebbe alta. La moglie lo sprona a non perdere tempo, e ad accettare l'allettante offerta...

