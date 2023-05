Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 6 maggio 2023 su Canale 5 - eccezionalmente alle 16.00 - rivelano che Hunkar suggerisce a Demir d'intestare tutto a Leyla, la sua legittima erede!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 maggio, eccezionalmente alle 16.00 per l'incoronazione di Carlo III, Hunkar teme che la verità sulla paternità del piccolo Adnan possa venire a galla da un momento all'altro. Pertanto, la signora cerca di convincere Demir ad intestare tutti i suoi beni - di maggior valore - a Leyla, ma il ragazzo non sente ragioni e s'infuria. Poco dopo, però, fa una scoperta e le sue sicurezze iniziano a vacillare: lo Yaman viene a sapere che il rivale ha acquistato tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan perde il controllo!

Yilmaz era da solo con Kerem Ali, che stava piangendo disperatamente per la fame. Il figlioletto rifiutava persino il biberon, ed il ragazzo non riusciva a mettersi in contatto con Mujgan, che sarebbe dovuta rientrare già da tempo. Non sapendo che cosa fare, l'Akkaya è andato a chiedere aiuto a Zuleyha. L'ex sarta, nonostante fosse spiazzata dalla richiesta dell'amato, non se l'è sentita di tirarsi indietro. Così, nel momento in cui è rientrata a casa, la dottoressa si è ritrovata davanti ad una scena che l'ha fatta uscire fuori dai gangheri: la Altun era in compagnia di Yilmaz, e stava allattando Kerem Ali.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan si lascia sfuggire il suo segreto...

A questo punto, nel tentativo di placare l'Hekimoglu, interviene Behice. La ragazza, ancora furibonda, sta dando vita ad una scenata di rabbia in piena regola al cospetto della zia. Acciecata dall'ira, Mujgan si lascia sfuggire qualcosa che aveva ripromesso a se stessa che non avrebbe mai e poi mai rivelato a nessuno, ossia di non riuscire a tollerare il pensiero che il figlioletto ed Adnan siano fratellastri, poiché quest'ultimo in realtà non è il primogenito di Demir, bensì del marito!

Hunkar vuole che Demir diseredi Adnan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 maggio 2023

Resasi conto di averle involontariamente rivelato la verità sulla paternità di Adnan, il medico chiede a Behice di giurarle che non farà parola a nessuno di questo scottante segreto. Tuttavia, non appena le si presenta l'occasione, la donna raggiunge Hunkar. Con la scusa di volerle fare una visita di cortesia, Behice ne approfitta per sottolineare - con uno strano ghigno stampato sul viso - che il suo nipotino abbia lo stesso sguardo del padre. La signora, sospettando che la rivale in amore sia a conoscenza di qualcosa che non dovrebbe sapere, e temendo che, presto, tutti scopriranno che Adnan sia il figlio dell'Akkaya e non dello Yaman, si dirige in fretta e furia da quest'ultimo. Hunkar spiazza Demir chiedendogli d'intestare i suoi averi - almeno quelli di maggior valore - a Leyla, rendendola la sua unica vera erede. Infatti, la madre ha il timore che, un giorno, l'ex meccanico possa diventare il proprietario dei loro beni attraverso Adnan. L'imprenditore perde le staffe, assicurando ad Hunkar che dividerà in parti uguali i suoi beni per Adnan e la sorellina, non facendo alcuna distinzione. D'altra parte, poco dopo, lo Yaman fa una scoperta agghiacciante che fa scricchiolare le sue nobili convinzioni: Yilmaz ha acquistato i terreni di Istanbul che lui aveva messo in vendita, cercando di risolvere i suoi problemi economici...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.