Terra Amara Anticipazioni 4 maggio 2023: Mujgan assiste ad una scena agghiacciante...

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 4 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan sta per perdere del tutto le staffe!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 maggio, alle 14.10, Mujgan deve uscire per firmare dei documenti, ma non vuole che Kerem Ali resti solo con Yilmaz. Quest'ultimo le chiede di calmarsi e ragionare: se lei si allontanasse, non accadrebbe nulla di male al figlioletto. Così, la Hekimoglu decide di ascoltarlo. Sulla via del ritorno, si buca una gomma della sua automobile; a causa di questo imprevisto, la giovane rincasa più tardi del previsto, e si ritrova davanti ad una scena che la sconvolge: l'Akkaya e Kerem Ali sono insieme a Zuleyha!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan contro Yilmaz!

Mujgan non avrebbe voluto partorire al termine del settimo mese, nonostante le si fosse staccata la placenta, perché consapevole che il figlioletto sarebbe potuto morire: preferiva rischiare la proprio di vita, e portare comunque avanti la gravidanza almeno per una settimana. Yilmaz, invece, per salvarla, ha dato il suo consenso affinché la moglie partorisse; così, non appena è venuto alla luce, Kerem Ali è stato messo in incubatrice, poiché i suoi polmoni non erano ancora del tutto formati, e, per diversi giorni, non si sapeva se sarebbe sopravvissuto. La dottoressa, da quel momento, ha additato il marito come il principale responsabile della terribile situazione in cui si trovava il bambino.

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan non vuole lasciare solo Kerem Ali con Yilmaz...

La Hekimoglu non fa che prendere qualsiasi cosa a pretesto per litigare con l'Akkaya. I due coniugi sono ai ferri corti. La giovane, inoltre, continuando ad accusarlo di aver attentato alla vita di Kerem Ali, gli impedisce di tenere quest'ultimo in braccio, o persino di vederlo. Pertanto, quando viene a sapere di dover uscire per firmare dei documenti, Mujgan non sa come comportarsi, dato che non vuole ;lasciare l'ex meccanico da solo con Kerem Ali. Yilmaz, allora, ritenendo esagerato il suo comportamento, le chiede di tranquillizzarsi ed andare a sbrigare le sue faccende, perché al piccolo non sarebbe potuto succedere nulla...

Mujgan sconvolta, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 4 maggio 2023

La nipote di Behice, alla fine, si lascia convincere dal consorte, e si allontana da casa per andare a firmare dei documenti. La Hekimoglu è però impaziente di rientrare, perché non accetta ben volentieri il pensiero che l'Akkaya stia da solo con Kerem Ali; tuttavia, sulla strada del ritorno, accade qualcosa che non avrebbe potuto prevedere, e che la rallenta: si buca una ruota della sua automobile. Il medico rincasa più tardi del previsto, e si ritrova davanti ad una scena che le farà gelare il sangue: Zuleyha in compagnia di suo marito e di suo figlio!

