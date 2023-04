Terra Amara Anticipazioni dal 2 al 7 maggio 2023: Demir pronto a diseredare Adnan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 2 al 7 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 2 al 7 maggio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Martedì 2 maggio 2023

Berika ha un importante annuncio da fare: sta per lasciare la guida dell'associazione. Fusun, allora, coglie l'occasione al volo per orientare l'attenzione delle altre su Behice. Come la prenderà Hunkar quando lo scoprirà? Intanto, quest'ultima sta parlando con Demir, il quale le sta per confidare qual è la soluzione che ha trovato ai suoi problemi economici.

Puntata in onda Mercoledì 3 maggio 2023

Gaffur confessa prima a Saniye e poi ad Hunkar di dover restituire dei soldi ad Hatip. Per aiutarlo, la signora versa sul conto dell'imprenditore 10.000 lire, non sapendo che il debito del suo servitore ammonti in realtà a 100.000 lire. Nel frattempo, Zuleyha accusa Demir di preferire Leyla ad Adnan, mentre lui accusa lei dell'esatto opposto. Berika, invece, informa Hunkar: Behice si è candidata per diventare il nuovo presidente dell'associazione.

Puntata in onda Giovedì 4 maggio 2023

Mujgan deve uscire per firmare dei documenti, ma non vuole che Kerem Ali resti solo con Yilmaz. Quest'ultimo le chiede di calmarsi e ragionare: se lei si allontanasse, non accadrebbe nulla di male al figlioletto. Così, la Hekimoglu decide di ascoltarlo. Sulla via del ritorno, si buca una gomma della sua automobile; a causa di questo imprevisto, la giovane rincasa più tardi del previsto, e si ritrova davanti ad una scena che la sconvolge: l'Akkaya e Kerem Ali sono insieme a Zuleyha.

Puntata in onda Venerdì 5 maggio 2023

Yilmaz è rimasto da solo con Kerem Ali. All'improvviso, il bambino inizia a piangere disperatamente perché ha fame. Dato che Kerem Ali rifiuta il biberon e Mujgan è irrintracciabile, l'ex meccanico chiede aiuto a Zuleyha, che si propone di allattare personalmente il piccolo. In questo preciso istante arriva la dottoressa. La Hekimoglu è furiosa.

Puntate in onda Sabato 6 maggio 2023

Hunkar teme che la verità sulla paternità del piccolo Adnan possa venire a galla da un momento all'altro. Pertanto, la signora cerca di convincere Demir ad intestare tutti i suoi beni - di maggior valore - a Leyla, ma il ragazzo non sente ragioni e s'infuria. Poco dopo, però, fa una scoperta e le sue sicurezze iniziano a vacillare: lo Yaman viene a sapere che il rivale ha acquistato tutte le proprietà di Istanbul che lui aveva messo in vendita per risolvere i suoi problemi finanziari.

Puntate in onda Domenica 7 maggio 2023

La vita di Demir è appesa ad un filo. L'imprenditore si mette in viaggio verso Yilmaz con un certo nervosismo, tanto che si ritrova a frenare all'improvviso per non finire in un burrone. Tuttavia, la sua automobile è in bilico; lo Yaman capisce che anche il più piccolo dei suoi movimenti potrebbe farlo precipitare nel vuoto. Per fortuna, alcuni operai riescono a legare il veicolo con una corda e a trarlo in salvo. Questo terribile episodio spingerà il signore a prendere una drastica decisione.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.