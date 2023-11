Terra Amara Anticipazioni 2 novembre 2023: Zuleyha continua a risultare dispersa. Per lei è la fine?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 2 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre continuano le ricerche di Zuleyha, Sermin fa una confidenza a Sevda su Demir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 novembre 2023, alle 14.10, Sevda e Saniye, non essendo riuscite a contattare Demir, si recano da Fekeli per chiedergli aiuto: Zuleyha è scomparsa. L'uomo, allora, organizza subito delle squadre di ricerca per rintracciarla. Purtroppo, Fekeli non avrà il successo sperato. Intanto, Sermin ha una confessione da fare alla cantante. La bionda ammette di aver scoperto che il cugino ha mentito circa il suo viaggio ad Ankara, ed è pertanto convinta che ci sia un'altra donna nella sua vita. Lo Yaman, in effetti, continua a godersi il finesettimana romantico con Umit, ignaro di quanto stia accedendo a Cukurova...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha risulta ancora dispersa!

Dopo aver sorpreso Fikret nei pressi dell'azienda Hunkar Yaman in piena notte, Zuleyha lo ha seguito per avere delle risposte. Purtroppo, però, quest'ultima è rimasta vittima di un'aggressione. In seguito, nel tentativo di raggiungere la propria automobile, l'Altun è finita con il piede in una trappola che al momento continua a tenerla bloccata a terra, nel bosco. Nessuno sa che fine abbia fatto la giovane, fatta eccezione per l'assalitore, e quindi alla tenuta c'è grande fermento: in particolar modo Sevda, Saniye e Sermin sono preoccupate che le sia accaduto qualcosa di brutto. Le tre capiscono di dover agire, e alla svelta.

Terra Amara Anticipazioni: Sevda e Saniye chiedono aiuto a Fekeli, ma...

Dato che non sono riuscite a contattare Demir, Sevda e Saniye decidono di recarsi da Fekeli per chiedergli aiuto. Quando l'uomo viene informato dalle due della sparizione di Zuleyha prende immediatamente in mano la situazione. Fekeli organizza delle squadre di ricerca per trovarla. Tuttavia, il padrino del defunto Yilmaz non sarà in grado di rintracciare la poverina, ancora bloccata in mezzo al nulla tutta sola, e ferita...

Sermin si confida con Sevda, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 2 novembre 2023

Sermin ha provato a contattare il cugino per aggiornarlo su ciò che sta succedendo, e così ha scoperto che ha mentito circa il suo viaggio d'affari ad Ankara. La bionda, al solito incapace di resiste alla tentazione di spettegolare, affronta l'argomento con Sevda. Sermin informa la cantante di quello che è venuta a sapere, e di quello che ha cominciato a sospettare. Secondo l'ex moglie di Sabahattin non possono esservi altre spiegazioni: lo Yaman ha detto una bugia per nascondere una scabrosa verità, ossia la presenza di un'altra donna nella sua vita!

