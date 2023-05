Terra Amara Anticipazioni 31 maggio 2023: Demir chiude Zuleyha fuori dalla tenuta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 31 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che mentre si festeggia il ritorno alla villa di Adnan ed Uzum, torna anche Zuleyha... e Demir reagisce molto male.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 maggio, alle 14.10, mentre finalmente alla tenuta si festeggia il ritrovamento di Adnan ed Uzum, Zuleyha, dopo aver trascorso la notte nei boschi priva di sensi e con una brutta ferita alla testa, dolorante e sanguinante fa ritorno a casa. Demir, però, non l'accoglie calorosamente, anzi: le impedisce di entrare e di rivedere i loro figli!

Terra Amara Anticipazioni: Adnan, Uzum e Zuleyha dispersi...

Nel caos generale, Adnan ed Uzum sono spariti nel nulla. Tutti alla tenuta si sono allarmati, anche e soprattutto perché hanno cominciato a sospettare che i bambini fossero stati rapiti da qualche losco individuo. Pertanto, Demir ha deciso di dare avvio alle ricerche, a cui ha preso parte anche Yilmaz. Tuttavia, nonostante l'ex meccanico fosse mosso da nobili intenzioni, l'imprenditore, vedendolo, è andato su tutte le furie, poiché ormai convinto che abbia una tresca con Zuleyha. Anche quest'ultima, in effetti, continua a risultare dispersa come Adnan ed Uzum; dopo che lo Yaman l'ha trascinata nei boschi per punirla del tradimento, della Altun si sono perdute le tracce...

Terra Amara Anticipazioni: Adnan ed Uzum tornano a casa sani e salvi!

Per fortuna, i bimbi stanno bene, ed infatti stanno per tornare a casa sani e salvi. Adnan ed Uzum non sono stati rapiti da nessuno: i due, ormai affiatati come fratello e sorella, si sono semplicemente allontanati di loro spontanea volontà, e senza che nessuno se ne accorgesse: alla villa, gli adulti erano presi da ciò che stava accadendo tra i coniugi Yaman. Adesso, dopo aver fatto la loro passeggiata fino al villaggio delle baracche, Adnan ed Uzum corrono ad abbracciare i loro cari.

Demir sbatte fuori Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 31 maggio 2023

Mentre alla tenuta si festeggia il ritorno dei bambini, sta per accadere qualcosa d'inatteso. L'imprenditore ed Hunkar stringono a loro Adnan, commossi tanto quanto lo sono Saniye e Gaffur nello stringere a loro Uzum. In questo momento, arriva l'ex sarta che, dopo avere trascorso una notte nei boschi, priva di sensi e con una brutta ferita alla testa, appare in pessime condizioni. Demir, non appena la vede, si fa scuro in volto e le corre incontro per gridarle che non solo non le permetterà più di rivedere i loro due figli, bensì non le permetterà neanche di rimettere piede in casa. L'uomo chiude a chiave il cancello della villa, lasciando Zuleyha fuori, disperata...

