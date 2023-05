Terra Amara Anticipazioni 30 maggio 2023: Che fine hanno fatto Adnan ed Uzum? Si teme il peggio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 30 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Adnan ed Uzum continuano a risultare dispersi, così come Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 maggio, alle 14.10, durante le ricerche di Adnan ed Uzum, di cui ancora non si hanno notizie, si riaccendono i vecchi rancori tra Demir e Yilmaz. Intanto, anche Zuleyha continua a risultare dispersa: il marito, convinto che l'abbia tradito con l'ex fidanzato, l'ha trascinata nei boschi, e da allora di lei non si sa più niente...

Terra Amara Anticipazioni: Adnan ed Uzum sono scomparsi...

Momenti di grande apprensione per le sorti di Adnan ed Uzum. Alla tenuta erano tutti concentrati su ciò che stava succedendo tra Demir e Zuleyha: Hunkar ed i dipendenti temevano che il signore potesse commettere una follia, facendo del male alla moglie. In effetti, lo Yaman era fuori di sé dalla rabbia, tanto che, quando ha trascinato la Altun in automobile, impugnava una pistola. In questo caos generale, il loro figlioletto e la bambina adottata da Saniye e Gaffur si sono dileguati, sparendo nel nulla; nel momento in cui la signora e questi ultimi se ne sono resi conto, sono andati nel panico.

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Yilmaz di nuovo in guerra!

L'imprenditore, ancora in evidente stato di shock, torna a casa, mentre Adnan ed Uzum continuano a risultare scomparsi. Demir, seriamente preoccupato per il figlio e per l'orfanella, capisce che è il caso di dare avvio alle loro ricerche. Yilmaz lo viene a sapere e, in apprensione per Adnan ed Uzum, decide di dare il suo contributo affinché essi vengano finalmente ritrovati. Peccato che, nonostante l'ex meccanico si mosso dalle migliori intenzioni, e nonostante abbia da poco stretto un accordo di pace con lo storico rivale, stia per esplodere di nuovo la loro rivalità. Lo Yaman, convinto che l'Akkaya sia l'amante della Altun, non riesce a tollerare la sua presenza. Si riaccendono così i vecchi rancori...

Zuleyha ancora dispersa, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 30 maggio 2023

Come Adnan ed Uzum, anche l'ex sarta risulta ancora dispersa. Infatti, dopo aver visto il filmato in cui Zuleyha abbracciava Yilmaz, il marito l'ha trascinata nei boschi, determinato e pronto ad eliminarla. Demir voleva realmente ucciderla, perché incapace di sopportare il pensiero che lei lo avesse tradito con l'ex fidanzato, ma, alla fine, potrebbe essergli mancato il coraggio. Anticipazioni rivelano che benché stesse per spararle, all'ultimo ha cambiato idea, e, in un impeto di rabbia, l'ha colpita alla testa con la pistola. La giovane è nella foresta, priva di sensi e con una brutta ferita...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 29 maggio al 4 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.