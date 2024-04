Terra Amara Anticipazioni 28 aprile 2024: Hakan sta per essere ucciso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda oggi, 28 aprile 2024, su Canale 5 rivelano che Hakan sta per fare una brutta fine...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda oggi, 28 aprile 2024, alle 14:30, Hamran, giovane boss della mafia libanese, è pronto ad uccidere Hakan: vuole vendicare la morte di suo padre. Abdulkadir, però, riesce ad intervenire per tempo e salva l’amico, facendo fuori Hamran. In un secondo momento, Zuleyha, il Gumusoglu ed i piccoli Adnan e Leyla stanno trascorrendo dei giorni di vacanza insieme; l'ex sarta si accorge che il marito è strano, e così decide di seguirlo perché vuole scoprire che cosa stia nascondendo…

Terra Amara Anticipazioni: Hakan ad Abdulkadir minacciati!

Abdulkadir, dopo aver appreso che Colak ha soltanto finto di sposare Betul, è rimasto ancora più di stucco quando ha scoperto di avere un nuovo nemico, e di non essere il solo. Il malvivente ed Hakan, infatti, stanno ricevendo delle minacce da parte di Hamran. Ma di chi si tratta? Il giovane delinquente è il figlio di un uomo che, presumibilmente, loro due, anni prima, uccisero in Libano...

Terra Amara Anticipazioni: Abdulakir uccide Hamran per salvare Hakan!

Hamran è giunto a Cukurova, ad ha un solo obiettivo, ossia vendicare l'assassinio dell'amato padre. Pertanto, il ragazzo, dopo averlo minacciato, inviandogli proiettili e foto cerchiate, si prepara a togliere la vita al marito di Zuleyha. Tuttavia, proprio quando è sul punto di farlo fuori, sopraggiunge Abdulkadir che, per salvare il Gumusoglu, ferisce a morte Hamran...

Zuleyha pedina Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 aprile 2024

La signora di Villa Yaman è impaziente di godersi qualche giorno di totale spensieratezza in compagnia della sua famiglia. Infatti, dopo le loro nozze, l'Altun ed l'amato hanno deciso di trascorre una piccola vacanza con i piccoli Adnan e Leyla lontani da casa. Tuttavia, non sapendo che Hakan stava per essere ucciso, e notando che si comporta in modo strano, la giovane inizia a sospettare che le stia nascondendo qualcosa. Allora, determinata a scoprire di che cosa si tratti, Zuleyha aspetta che il consorte esca per pedinarlo...

