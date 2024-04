Terra Amara Anticipazioni 25 e 26 aprile 2024 Puntate Serali: Chi sta minacciando Hakan?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda la sera del 25 e del 26 aprile 2024 su Canale 5 rivelano che qualcuno sta minacciando Hakan ed Abdulkadir...

Terra Amara Anticipazioni: Hakan ed Abdulkadir minacciati!

Abdulkadir fa fatica a credere alle sue orecchie, eppure Vahap gli sta assicurando che è la verità, per quanto possa sembrargli incredibile: Colak e Betul non siano realmente sposati, perché lui aveva organizzato un finto matrimonio. Inoltre, il malvivente sta per restare ancora più di stucco, scoprendo di avere un nuovo nemico, e di non essere il solo. Abdulkadir ed Hakan, infatti, stanno ricevendo delle minacce da parte di Hamran. Ma di chi si tratta? Il giovane delinquente è il figlio di un uomo che, presumibilmente, loro due, anni prima, uccisero in Libano...

Sermin e Betul trattate come serve, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 aprile 2024

Colak sta dando di nuovo prova di non avere alcuno scrupolo. Lo spietato signore continua a rifiutarsi di retribuire i suoi braccianti, che, quindi, vengono trattati come schiavi. Zuleyha ne entra a conoscenza e, mossa da un forte senso di giustizia, decide di prendere la situazione in mano. L'ex sarta prima li risarcisce e poi si mette ad escogitare un piano con Fikret per aiutarli a risollevarsi. Ce la faranno? Intanto, Sermin e la figlia vivono ancora a casa di Vahap, che si diverte a trattarle come fossero le sue serve. Betul è furente, però la madre le chiede di mantenere la calma...

Terra Amara Anticipazioni: Colak in difficoltà per colpa di Zuleyha!

Grazie alla presa di posizione di Zuleyha, i dipendenti di Colak si fanno coraggio e decidono di smettere di lavorare per lui. Grazie alle parole della giovane, i braccianti hanno capito di non poter permettere a Colak, né a nessun altro, di trattarli in questo modo. Pertanto, ora l'uomo si ritrova senza nessuno che lavorasse nei suoi campi. Colak è in una situazione di grande difficoltà, ed ancora una volta è stata l'Altun a mettergli i bastoni tra le ruote. In che modo reagirà stavolta Colak all'ennesimo affronto da parte della vedova di Demir?

Fikert trova l'assassino di Fekeli, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 26 aprile 2024

Fikret, alla fine, è stato in grado di rintracciare Ali Riza. Quest'ultimo altri non è che l'assassino di Fekeli. Tuttavia, Ali Riza non agì di sua spontanea volontà: tolse la vita all'uomo soltanto perché glielo ordinò Abdulkadir. Allora, il rosso propone al killer un accordo: non farà mancare niente alla sua famiglia, ma in cambio dovrà rilasciare una deposizione alle autorità. Che cosa deciderà di fare Ali Riza? Fikret sarà stato abbastanza convincente? Nel frattempo, Sermin sta cercando d'intrufolarsi nella Villa del finto suocero. Gli uomini di Colak, credendo che lei debba davvero andare a riprendere i vestiti della figlia, le permettono di entrare; in realtà, Sermin vuole solo impossessarsi di una pistola...

Terra Amara va in onda su Canale 5 il venerdì sera alle 21:20 e la domenica alle 14:30.