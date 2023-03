Terra Amara Anticipazioni 25 marzo 2023: Demir si scaglia contro Hunkar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 25 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Yilmaz sta cercando di mettersi in contatto con Zuleyha, Demir se la sta prendendo con Hunkar...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 marzo, alle 14.10, Mujgan e Yilmaz danno il lieto annuncio a Fekeli e Behice: stanno per diventare genitori. Poco dopo, sotto lo sguardo perplesso della dottoressa, l'imprenditore esce con la scusa di dover andare in fabbrica. In realtà, l'Akkaya raggiunge la tenuta Yaman, dove aspetta Zuleyha invano: quest'ultima ha deciso di non volergli parlare. Intanto, i cavalli di Hunkar si sono ammalati, e Demir sembra accusare proprio la madre di non essere stata in grado di gestire la villa in sua assenza...

Terra Amara Anticipazioni: Salta il piano di fuga di Yilmaz e Zuleyha...

Era tutto pronto per la fuga di Yilmaz e Zuleyha, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Mentre quest'ultima si era recata per tempo al luogo dell'incontro, lui era in ospedale, per scusarsi e dire addio per sempre a Mujgan. La dottoressa, però, lo ha anticipato, e lasciato di stucco, confessandogli di aver scoperto di essere in dolce attesa. Dopo essersi ripreso dallo shock, l'Akkaya si è diretto in fretta e furia dalla Altun, però non l'ha trovata. La giovane, tornata alla tenuta, lo ha chiamato, pensando gli fosse accaduto qualcosa di grave, ed invece, con sua grande sorpresa e con suo grande dispiacere, ha scoperto che l'amato era a casa sua, dove si stava divertendo con la sua famiglia. Evidentemente, aveva deciso di restare con sua moglie.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Mujgan danno il lieto annuncio...

Yilmaz è ancora sconvolto al pensiero che sta per diventare padre, e che il figlio non sia di Zuleyha. L'ex meccanico stava per fuggire con la donna che ama ed ha sempre amato, ed invece ora si ritrova ancora al fianco della Hekimoglu, la quale è incinta. I coniugi, con due stati d'animo decisamente diversi, si apprestano a dare la lieta notizia al padrino e alla zia, che, senza ombra di dubbio, saranno più che emozionati...

Demir rimprovera duramente Hunkar, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 marzo 2023

Dopo aver comunicato a Fekeli e a Behice che stanno per diventare genitori, Mujgan vede l'Akkaya, con volto scuro, allontanarsi frettolosamente. La ragazza lo osserva andarsene con profonda tristezza, e chiedendosi per quale ragione il marito non appaia felice neanche adesso che c'è questa bella novità. Yilmaz, infatti, continua ad avere un solo pensiero: la Altun. Con la scusa di dover dirigersi alla fabbrica, l'imprenditore si reca alla villa degli Yaman, sperando di poter avere un confronto con lei; Zuleyha, tuttavia, delusa com'è, non ha la minima intenzione di parargli. Nel frattempo, qui Demir, all'oscuro di ciò che stia accadendo alle sue spalle tra la consorte e l'odiato Akkaya, si accorge che i cavalli stanno male. Il signore di Cukurova, furioso, se la prende con Hunkar, accusandola di non essere stata in grado di gestire la tenuta in sua assenza...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.