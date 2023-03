Terra Amara Anticipazioni dal 20 al 26 marzo 2023, Yilmaz dice addio a Zuleyha: Mujgan è incinta!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 20 al 26 marzo 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 20 marzo 2023

Gulten è triste perché la sua famiglia è stata allontanata dalla tenuta da Demir. La domestica si sfoga con Zuleyha, la quale, pur di rallegrarla, decide di parlare con suo marito. La Altun chiede allo Yaman di permettere a Gaffur e Saniye di tornare alla villa.

Puntata in onda Martedì 21 marzo 2023

Demir sta per ricevere un'importante comunicazione. Il procuratore convoca l'imprenditore per dirgli che è stato scagionato: non è più accusato dell'omicidio di Cengaver, perché sull'arma del delitto, una pistola, non sono state rinvenute le sue impronte digitali.

Puntata in onda Mercoledì 22 marzo 2023

Demir è stato scagionato: Hunkar è sollevata, Hatip è preoccupato e Yilmaz è nervoso. Intanto, Mujgan, in pena per l'atteggiamento del marito, chiede a Fekeli di fornirle qualche risposta alle domande che la stanno tormentando; l'uomo, però, ha la bocca cucita. L'Akkaya, invece, conta sull'appoggio di Gulten per mettere in atto il suo piano di fuga con Zuleyha. I due ex fidanzati si stanno esponendo a dei grossi rischi.

Puntata in onda Giovedì 23 marzo 2023

Alla tenuta si sta tenendo una cena. Approfittando della confusione, Zuleyha si appresta a raggiungere il punto d'incontro stabilito con Yilmaz. Nel frattempo, quest'ultimo si reca in ospedale per informare Mujgan della sua scelta di partire e del suo amore per l'ex fidanzata. Tuttavia, la dottoressa lo precede: gli dà una notizia che lo pietrifica.

Puntata in onda Venerdì 24 marzo 2023

Yilmaz si precipita al luogo dell'incontro con Zuleyha, ma trova soltanto un ciondolo di quest'ultima. La Altun, tornata alla villa, chiama l'amato, convinta che non si sia presentato per un motivo grave, però, quando sente che invece si sta divertendo a cena con la sua famiglia, capisce che ha scelto di restare con loro. Gulten, allora, si offre di andare ad indagare, ma Cetin non è disposto a darle le risposte che cerca.

Puntata in onda Sabato 25 marzo 2023

Mujgan e Yilmaz danno il lieto annuncio a Fekeli e Behice: stanno per diventare genitori. Poco dopo, sotto lo sguardo perplesso della dottoressa, l'imprenditore esce con la scusa di dover andare in fabbrica. In realtà, l'Akkaya raggiunge la tenuta Yaman, dove aspetta Zuleyha invano: quest'ultima ha deciso di non volergli parlare. Intanto, i cavalli di Hunkar si sono ammalati, e Demir sembra accusare proprio la madre di non essere stata in grado di gestire la villa in sua assenza.

Puntata in onda Domenica 26 marzo 2023

Sermin ha deciso di andare via da Adana, però, una volta in banca, scopre che il suo conto è stato nuovamente bloccato dal tribunale. Nel frattempo, si viene a sapere che i cavalli di Hunkar si sono ammalati perché sono stati colpiti da un'epidemia di antrace. Gli animali devono essere abbattuti. Saniye, invece, continua a rifiutarsi di parlare con Gulten, mentre la signora continua a rifiutarsi di paralre con Demir perché l'ha rimproverata di non aver saputo gestire al meglio la tenuta in sua assenza. Intanto, Yilmaz incontra Zuleyha per spiegarle il motivo per il quale non si sia presentato al loro appuntamento: Mujgan è incinta. La giovane, sotto shock per la notizia, se ne va con il chiaro intento di non rivederlo mai più. Behice, nel mentre, ha messo gli occhi su Fekeli.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.