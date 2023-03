Terra Amara Anticipazioni 23 marzo 2023: Mujgan spiazza Yilmaz con una confessione che cambierà tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 23 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che tutto è pronto per la fuga di Zuleyha e Yilmaz... ma l'imprevisto è dietro l'angolo.

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 marzo, alle 14.10, alla tenuta Yaman si sta tenendo una cena. Approfittando della confusione, Zuleyha si appresta a raggiungere il punto d'incontro stabilito con Yilmaz. Intanto, quest'ultimo si reca in ospedale per informare Mujgan della sua scelta di partire e del suo amore per l'ex fidanzata. Tuttavia, la dottoressa lo precede, dandogli una notizia che lo pietrifica.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha pronti alla fuga!

Yilmaz non ha alcuna intenzione di ferire Mujgan, la moglie devota, ma non può neanche reprimere i suoi sentimenti per Zuleyha. Seppur non senza provare un profondo senso di colpa nei confronti dell'Hekimoglu, l'ex meccanico ha quindi deciso di dirle addio, per fuggire con l'amata. Consci di poter contare sull'aiuto della fedele Gulten, l'Akkaya e la Altun hanno minuziosamente architettato il loro piano di fuga, altrettanto consci di correre dei rischi non indifferenti...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha scappa dalla villa!

L'ex sarta è impaziente di ricominciare una vita altrove, insieme all'unico uomo che abbia mai amato in vita sua. Zuleyha, allora, approfittando di un momento di confusione alla tenuta, dove si sta svolgendo un'importante cena, sgattaiola via. La giovane si dirige in fretta e furia verso il luogo dell'incontro stabilito con Yilmaz, determinata e pronta a scappare il più velocemente possibile con lui.

Mujgan sconvolge Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 marzo 2023

Mentre la Altun sta aspettando l'Akkaya lì dove si erano accordati d'incontrarsi per mettere finalmente in atto il loro piano di fuga, quest'ultimo deve prima recare in ospedale. Yilmaz sa che gli farà male far del male alla consorte, però è più forte di lui: il suo desiderio di ricongiungersi con l'ex fidanzata è più che altro un impulso irrefrenabile. Tuttavia, non può far semplicemente perdere le sue tracce, perché Mujgan è quantomeno meritevole di una spiegazione, di scuse e di un saluto. Nel momento in cui se la ritrova davanti, l'Akkaya si prepara a riferirle che sta per andarsene con Zuleyha, quando la dottoressa lo procede, spiazzandolo con un'inatteso annuncio. L'imprenditore, udendo le parole dell'Hekimoglu, si pietrifica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 20 al 26 marzo 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.