Terra Amara Anticipazioni 25 giugno 2023: Demir cade nella trappola!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 25 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Demir sta per fare un grosso errore, ma, per fortuna, intervengono Fekeli ed Hunkar!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 25 giugno, alle 14.10, Demir sta per vendere le azioni della raffineria a Vedat, però quest'ultimo resta vittima in un incidente. In realtà, la morte dell'uomo fa parte del piano dei loschi individui di Ankara per indurre l'imprenditore a vendere a loro tramite un intermediario sconosciuto. Fekeli allora chiede ad Hunkar di dissuadere lo Yaman e, proprio al momento della firma, lei lo ferma. Nel frattempo, Zuleyha, ancora in cella, si dispera perché non può né vedere né avere notizie dei suoi figlioletti...

Terra Amara Anticipazioni: Demir cade nel tranello!

Demir è sul punto di concludere un importante affare. L'imprenditore ha deciso di vendere le azioni della raffineria a Vedat. Purtroppo, però, quest'ultimo resta coinvolto in un brutto incidente in cui perde la vita. Ciò che lo Yaman non sa è che, in realtà, la morte di Vedat faceva parte del folle piano dei misteriosi uomini di Ankara, determinati a mettere le mani su tutta Cukurova!

Terra Amara Anticipazioni: Fekeli aiuta Demir!

I loschi individui di Ankara inducono il papà dei piccoli Adnan e Leyla a vendere a loro tramite un intermediario anonimo. Demir, ignaro di essere caduto nel loro tranello, si accinge a firmare un atto di compravendita. Fekeli, che invece è entrato a conoscenza dei sotterfugi degli uomini misteriosi, si affretta a dare l'allarme ad Hunkar. La signora, rendendosi immediatamente conto della gravità della situazione, va di corsa a fermare il figlio prima che sia troppo tardi! Ce la farà?

Zuleyha soffre per i figli, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 25 giugno 2023

Zuleyha continua a patire le pene dell'inferno all'interno delle quattro mura della sua cella. La giovane non ne può più di stare rinchiusa in carcere, ma ancora più di soffrire per la privazione della libertà, soffre per la separazione dai suoi bambini. La Altun si dispera perché non può rivedere Adnan e Leyla, e perché - come se non bastasse - non può neanche ricevere loro notizie: lo Yaman li ha portati lontani da Hunkar, dalla tenuta e addirittura da Cukurova, per affidarli a degli estranei!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 25 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.