Terra Amara Anticipazioni 24 marzo 2023: Zuleyha scopre che Yilmaz l'ha scaricata!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 24 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Zuleyha si rende conto che Yilmaz ha scelto di restare con Mujgan...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 marzo, alle 14.10, Yilmaz si precipita al luogo dell'incontro con Zuleyha, ma trova soltanto un ciondolo di quest'ultima. La Altun, tornata alla villa, chiama l'amato, convinta che non si sia presentato per un motivo grave, però, quando sente che invece si sta divertendo a cena con la sua famiglia, capisce che ha scelto di restare con loro. Gulten, allora, si offre di andare ad indagare, ma Cetin non è disposto a darle le risposte che cerca...

Terra Amara Anticipazioni: Un imprevisto rovina i piani di Yilmaz e Zuleyha!

Approfittando di un momento di confusione alla villa, Zuleyha è sgattaiolata via. Quest'ultima, senza che nessuno se ne accorgesse, è riuscita ad allontanarsi dalla tenuta, per raggiungere il luogo dell'incontro stabilito con Yilmaz: tutto era pronto per la loro fuga. La Altun era impaziente d'iniziare una nuova vita insieme all'unico uomo che abbia mai amato in vita sua, ma, ad un certo punto, si è resa conto che stava aspettando il suo arrivo più di quanto aveva immaginato. L'Akkaya, infatti, è in ospedale. L'ex meccanico si era recato qui per fornire una spiegazione a Mujgan, per chiederle scusa e dirle addio per sempre; tuttavia, è accaduto qualcosa che non aveva previsto...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan è incinta!

Yilmaz è al cospetto della dottoressa, come pietrificato. La Hekimoglu gli ha appena confessato di essere in dolce attesa. Una volta che si è ripreso dallo shock, il giovane si è ricordato che l'ex fidanzata lo stava aspettando; l'Akkaya, allora, si è precipitato al luogo del loro incontro, ma Zuleyha non c'era più: al suo posto, soltanto un ciondolo lasciato lì da quest'ultima.

Zuleyha è inconsolabile, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 24 marzo 2023

La Altun è preoccupata: come è possibile che l'amato non si sia presentato al loro appuntamento? Erano entrambi ansiosi di scappare e ricominciare altrove insieme, lontani da Cukurova. Per la ragazza non c'è altra spiegazione, deve essergli accaduto qualcosa di grave. Di nuovo alla villa, Zuleyha lo chiama; nel corso della telefonata, però, prende atto che, a dispetto di quanto pensasse, Yilmaz sta bene, anzi: è a casa sua, e si sta divertendo con la sua famiglia. La mamma del piccolo Adnan, allora, capisce che il figlioccio di Fekeli ha evidentemente deciso di restare con la moglie. Affranta, la Altun si sfoga con Gulten, la quale resta attonita. Neanche la domestica si capacita di come l'Akkaya abbia potuto cambiare idea. Gulten, dunque, si offre di andare ad indagare, per capire se il sospetto che ci sia qualcosa sotto sia fondato. La sorella di Gaffur raggiunge Cetin, e prova a fargli qualche domanda, a cui, però, l'autista non ha intenzione di rispondere...

