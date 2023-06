Terra Amara Anticipazioni 23 giugno 2023: Mujgan sa che Behice ha provato ad uccidere Zuleyha!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 23 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan punta il dito contro Behice. Saniye e Gaffur, invece, vivono un momento speciale...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 giugno, alle 14.10, Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha, come quest'ultima ha denunciato durante il ricovero in ospedale in cui era giunta per un'intossicazione. La zia, indignata, minaccia la nipote di andare via. Intanto, alla tenuta la piccola Uzum si prepara con felicità a vivere il suo primo giorno di scuola. Saniye e Gaffur non potrebbero essere più orgogliosi!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha se l'è vista davvero brutta...

Nonostante il parere dei medici, e nonostante Zuleyha abbia assicurato a Yilmaz di non aver subito nessun'aggressione, non è stato soltanto un incubo: Behice ha realmente tentato di ucciderla. Quest'ultima, stanca di dover continuare a consolare la nipote, ha pensato che l'unica soluzione definitiva fosse sbarazzarsi per sempre della sua rivale in amore; così, dopo essersi travestita da infermiera per passare in osservata, ha raggiunto la Altun nella sua camera d'ospedale per farle un'iniezione fatale. Per fortuna, la giovane si è svegliata appena in tempo per impedirglielo!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan accusa Behice!

Dopo aver visto il marito correre di nuovo da Zuleyha per accertarsi che stesse bene, Mujgan è andata da Sabahattin per sfogarsi con lui. Non essendo ancora soddisfatta, la dottoressa si è recata in carcere per avere un faccia a faccia con l'ex sarta. Al termine della loro conversazione - dai toni piuttosto accesi -, l'Hekimoglu è stata pervasa da un atroce dubbio. Ripensando alle parole della Altun, e al graffio sul viso di Behice, il medico ha cominciato a pensare che, forse, sua zia potesse davvero aver attentato alla vita della ragazza. Sotto shock, Mujgan prende di petto Behice e l'accusa apertamente del tentato omicidio. Indignata, la donna la minaccia di andare via!

Saniye e Gaffur emozionati per Uzum, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 23 giugno 2023

Saniye e Gaffur ne hanno passate davvero tante, partendo dal tradimento di lui con Seher, sino ad arrivare all'ingente debito che sempre lui aveva contratto con Hatip. Adesso, però, hanno un motivo più che valido per tornare a sorridere. La piccola Uzum, ormai la loro figlioletta, cresce bella ed in salute, e si sta persino preparando per il suo primo giorno di scuola. Uzum non potrebbe essere più felice, così come i suoi genitori non potrebbero essere più orgogliosi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 25 giugno 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.