Terra Amara Anticipazioni 23 dicembre 2022, Mujgan stupisce tutti: lei e Yilmaz si sposeranno!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 23 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che mentre Zuleyha si sente ricattata da Nihal, Mujgan annuncia le sue imminenti nozze con Yilmaz... facendo infuriare il padre, Behzat!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 dicembre 2022, alle 14.10, Nihal confessa a Zuleyha di essere al corrente della love story che ebbe con Yilmaz. Quest'ultima, sentendosi ricattata, va su tutte le furie. Intanto, l'ex meccanico ha preso un'importante decisione: racconterà a Mujgan che, in passato, è stato sul punto di sposare la moglie di Demir Yaman. Tuttavia, poco prima che l'Akkaya vuoti il sacco, arriva il padre della dottoressa, Behzat, che lo accusa di essere un assassino. La Hekimoglu prende le difese dell'amato, dichiarando al genitore e ai presenti che lo sposerà a breve!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha contro Nihal!

Nihal, al corrente dei problemi economici di Cengaver, si è vista costretta a chiedere aiuto a Zuleyha. Quest'ultima, però, non si è dimostrata disposta a darle una mano. Dopodiché, la signora ha fatto sapere alla Altun di essere al corrente della sua relazione passata con Yilmaz. Sentendosi ricattata, l'ex sarta va su tutte le furie. Da questo momento in avanti, Zuleyha non si fiderà mai più di Nihal!

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz sta per confessare, ma...

Yilmaz è consapevole del fatto che se davvero vuole sposare Mujgan, sarebbe meglio che lei sapesse proprio tutto su di lui. Infatti, benché la Hekimoglu sappia che, in passato, l'Akkaya finì dietro le sbarre con l'accusa di omicidio, ancora non sa che, in passato, l'imprenditore fu sul punto di convolare a nozze con la moglie di Demir Yaman.

Mujgan annuncia le sue nozze con Yilmaz, nelle Anticipazioni del 23 dicembre 2022 di Terra Amara

Yilmaz vuole essere del tutto sincero con la dottoressa: è pronto a rivelarle della sua relazione passata con la Altun. Tuttavia, un attimo prima della sua confessione, arriva il padre di Mujgan, Behzat, il quale, senza perdere tempo, gli punta subito il dito contro. L'Hekimoglu senior chiama il fidanzato della figlia "assassino" davanti a tutti. A questo punto, la Hekimoglu prende la parola, e lo fa per difendere l'Akkaya... e per annunciare il loro imminente matrimonio!

