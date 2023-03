Terra Amara Anticipazioni 22 marzo 2023: Yilmaz è pronto ad abbandonare Mujgan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 22 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan è affranta per l'atteggiamento di Yilmaz, il quale, nel frattempo, è infatti concentrato su Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 marzo, alle 14.10, Demir è stato scagionato: Hunkar è sollevata, Hatip è preoccupato e Yilmaz è nervoso. Intanto, Mujgan, triste per il muro che il marito sta mettendo tra di loro, chiede a Fekeli di aiutarla a capire che cosa stia accadendo; l'uomo, però, non vuole rispondere alle sue domande. L'Akkaya, invece, è sempre più determinato a scappare con Zuleyha, nonostante tutte le conseguenze che ciò comporterebbe. I due almeno possono contare sull'aiuto di Gulten...

Terra Amara Anticipazioni: Demir è stato scagionato!

Dopo essere stato scarcerato, Demir è stato anche scagionato. Il procuratore ha contattato quest'ultimo per informarlo che non era più accusato di aver ucciso Cengaver. Infatti, grazie al ritrovamento dell'arma del delitto, e alle conseguenti analisi effettuate su di essa, è emerso che le impronti digitali dello Yaman non coincidono con quelle di chi aveva premuto il grilletto per togliere la vita al suo ex migliore amico. Hunkar non può che sentirsi sollevata, a differenza di qualcun altro. Hatip trema: è stato lui ad ammazzare Cengo e, da un momento all'altro, potrebbero beccarlo; Yilmaz, invece, è un fascio di nervi: quanto avrebbe voluto vedere marcire dietro le sbarre o morire il suo rivale in amore!

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan chiede aiuto a Fekeli...

Mujgan è un'anima in pena. Il sorriso della ragazza che stava per sposare l'uomo che amava si è spento da quando è diventata la moglie di quell'uomo. L'Akkaya, infatti, dal giorno delle loro nozze, è cambiato. L'ex meccanico non è più amorevole come un tempo nei suoi confronti, e la Hekimoglu non può far altro che domandarsi quale sia la ragione. Benché la dottoressa si sia ripromessa di non lasciare che i dubbi prendano il sopravvento, permettendo loro di avvelenare i suoi sentimenti per Yilmaz, ora sente di avere bisogno di risposte. Mujgan sta chiedendo a Fekeli delle spiegazioni, però quest'ultimo non sembra disposto ad aprire bocca...

Yilmaz pronto a fuggire con Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 marzo 2023

Gulten, ancora una volta, dimostra la sua cieca fedeltà ai due ex fidanzati, Zuleyha e l'Akkaya. Dall'istante in cui ha scoperto che l'amata non convolò a nozze con Demir per amore, bensì perché Hunkar la obbligò a farlo, il giovane non riesce a pensare ad altro. Dopotutto, Yilmaz non ha mai smesso di amare la Altun, ed ora che sa che lo stesso vale per lei, ha un unico desiderio: scappare insieme il più lontano possibile per costruirsi altrove una vita insieme. La domestica li vuole aiutare a portare avanti questo piano di fuga, che, per quanto romantico sia, comporta innumerevoli rischi per entrambi...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.