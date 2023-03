Terra Amara Anticipazioni 21 marzo 2023: Demir riceve una notizia incredibile!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 21 marzo 2023 su Canale 5 rivelano che il procuratore ha qualcosa d'importante da dire a Demir...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 marzo, alle 14.10, Demir riceve una chiamata dal procuratore: è stato scagionato. Sulla pistola con cui fu ucciso Cengaver, infatti, non ci sono le sue impronte digitali, quindi non può più essere accusato di omicidio...

Terra Amara Anticipazioni: Demir in carcere per l'omicidio di Cengaver!

Cengaver ha raggiunto tutti li invitati alla festa per la circoncisione del figlioletto, ed è morto tra le braccia di Nihal. L'uomo non è riuscito a rivelare chi gli avesse sparato, anche se, per chiunque, in cima alla lista dei sospettati c'era soltanto una persona: Demir Yaman. Quest'ultimo, infatti, era stato visto discutere con Cengo ed addirittura minacciarlo di morte, proprio poco prima che quest'ultimo venisse ucciso! Inoltre, qualcuno lo ha denunciato, e quindi Demir è finito inevitabilmente dietro le sbarre, benché non facesse altro che dichiararsi innocente...

Terra Amara Anticipazioni: Demi torna a piede libero...

Dopo aver avuto un brutto incidente automobilistico, Sermin ha deciso di ritrattare e ritirare le accuse contro suo cugino. Lo Yaman, allora, grazie alla testimonianza della bionda, è tornato a piede libero. Una volta raggiunta la tenuta, sorprendentemente, l'uomo ha trovato Zuleyha ad aspettarlo, e si è visto costretto a chiederle scusa. Demir, infatti, era stata informato da Hatip circa una presunta fuga di sua mogli con Yilmaz, ma, evidentemente, lo spietato imprenditore gli aveva soltanto mentito per farlo crollare psicologicamente...

Demir viene definitivamente scagionato, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 marzo 2023

Il procuratore ha un'ottima notizia per il signore di Cukurova. Lo Yaman viene a sapere che è stato scagionato: l'accusa di aver tolto la vita a Cengaver che pendeva sulla sua testa è ufficialmente caduta. Ciò è stato possibile grazie al ritrovamento dell'arma del delitto. La pistola è stata analizzata, ed è emerso che le impronte digitali del giovane non corrispondono con quelle di chi ha ucciso la vittima. Demir può finalmente tirare un sospiro di sollievo e voltare pagina, così come possono farlo i membri della sua famiglia ed i suoi dipendenti...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.