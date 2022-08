Terra Amara Anticipazioni 19 agosto 2022: Gulten incatenata in un porcile! Ecco chi l'ha sequestrata...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 19 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che la povera domestica è tenuta prigioniera dal suo stesso fratello!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 agosto 2022, alle 14.45, Cengaver vuole che Demir gli dica finalmente la verità su Yilmaz e Zuleyha, e l'uomo lo accontenta. Intanto, Gaffur ha sequestrato Gulten per punirla di aver fatto da intermediaria tra i due amanti! Per finire, Hunkar, di nuovo alla tenuta, viene a sapere che la nuora è chiusa a chiave in stanza: è stato lo Yaman a farlo...

Terra Amara Anticipazioni: Cengaver mette Demir alle strette...

Nel momento in cui Cengaver ha scoperto che Yilmaz è sopravvissuto all'agguato tesogli da Demir, ha preso una drastica decisione: sarebbe stato lui stesso ad ucciderlo! Tuttavia, quando Cengaver ha raggiunto l'imprenditore nella sua fabbrica tessile, è entrato a conoscenza di una verità che gli ha fatto cambiare idea. L'Akkaya, infatti, gli ha svelato che il suo migliore amico non ha fatto altro che mentirgli. L'uomo allora si dirige in tutta fretta dallo Yaman e gli chiede spiegazioni. Il signore di Cukurova, pentito di non essere stato sincero con Cengaver, gli racconta la verità sul suo acerrimo nemico e su sua moglie.

Gaffur ha incatenato Gulten, nelle Anticipazioni del 19 agosto 2022 di Terra Amara

Gaffur si è visto costretto ad incatenare Gulten in un porcile in mezzo alla campagna. Il servitore di Demir ha dovuto dar prova a quest'ultimo ancora una volta della sua fedeltà : benché sia sua sorella, Gulten ha osato tradire lo Yaman, facendo da intermediaria tra Yilmaz e Zuleyha. Mentre Gaffur, comunque in pena per la fanciulla, va a portarle da mangiare di nascosto, Saniye prova a liberarla, ma senza avere successo. Sarà infatti il protagonista, avvisato da Nazire, a trovare e a salvare Gulten...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar scopre che Demir ha rinchiuso Zuleyha...

Hunkar ha subito un delicato intervento, dopo che l'Akkaya le ha sparato per errore. Ora, la donna si è ripresa, e fa ritorno alla villa da suo figlio. Quando rimette piede alla tenuta, Hunkar viene informata del fatto che la nuora è stata chiusa a chiave nella sua camera da letto. Demir spiega alla madre che è stato obbligato a farlo, perché aveva scoperto che la Altun era determinata a fuggire con il loro piccolo Adnan...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.