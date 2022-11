Terra Amara Anticipazioni 18 novembre 2022: Zuleyha disperata! Adnan è grave...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda venerdì 18 novembre 2022 su Canale 5 rivelano che mentre Gaffur cade in una trappola, Zuleyha e Demir portano d'urgenza il piccolo Adnan in ospedale...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 novembre 2022, alle 14.10, Hunkar manda Gaffur in città per fare una commissione. Giunto a destinazione, il capomastro resta coinvolto in un misterioso caso di omicidio! In realtà, Gaffur è rimasto vittima di un tranello... Intanto, il piccolo Adnan sta male, e Zuleyha e Demir lo portano in ospedale, dove se ne prenderà cura Mujgan.

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur non si fida di Mujgan...

La bella dottoressa Mujgan è appena giunta a Cukurova. L'intento della pediatra è quello di occuparsi dei bambini che vivono nelle baracche in condizioni precarie, distribuendo il vaccino contro la poliomielite; tuttavia, c'è qualcuno che la guarda con sospetto. Gaffur non si fida di Mujgan, convinto che dietro al suo improvviso arrivo in paese si nasconda in realtà Yilmaz. Una volta che ne ha parlato con Hunkar, però, il capomastro si è visto costretto ad accantonare i suoi dubbi. La signora, infatti, gli ha chiesto di farla finita con le sue assurde teorie.

Gaffur viene incastrato, nelle Anticipazioni del 18 novembre 2022 di Terra Amara

Dopo la loro conversazione, la Yaman ha ordinato a Gaffur di andare in città per ritirarle un pacco. Il fratello di Gulten, ovviamente, si è affrettato ad accontentarla. Quando però Gaffur giunge a destinazione, resta coinvolto in un bizzarro caso di omicidio! Che cosa sta succedendo? In realtà, il servitore è del tutto innocente: è una trappola tesagli proprio da Demir e da sua madre, i quali volevano dargli una lezione. Ed in effetti, il ragazzo ed Hunkar raggiungono l'obiettivo. La loro punizione costa caro a Gaffur, che perde il posto di lavoro e la stima di Saniye.

Terra Amara Anticipazioni: Il piccolo Adnan sta male!

Zuleyha è in preda al panico: il piccolo Adnan ha la febbre alta, che invece di abbassarsi non fa che salire. La suocera prova a rassicurarla, ma i suoi tentativi sono inutili. Alla fine, preso atto del fatto che non si tratti una situazione da sottovalutare, la giovane e lo Yaman corrono in ospedale con il bambino febbricitante. Qui, per fortuna, i due genitori preoccupati incontrano la nuova dottoressa. Il piccolo Adnan viene affidato alle sapienti cure di Mujgan. Quest'ultima sarà in grado di salvare la vita al figlioletto della Altun e del consorte?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 14 al 19 novembre 2022.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.