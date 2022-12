Terra Amara Anticipazioni 17 dicembre 2022: Azize fa un'agghiacciante confessione a Fekeli!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda sabato 17 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che prima di riportarla alla tenuta, Fekeli ascolta Azize fargli un'inquietante ammissione. Demir, invece, prende una decisione importante...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 dicembre 2022, alle 14.10, Fekeli ha trovato Azize, ed ora lei lo sta mettendo al corrente di una verità sconcertante: Hunkar era innamorata di lui, però il padre la costrinse a sposare Adnan Yaman. In seguito, Fekeli riaccompagna Azize alla tenuta. Anche Demir, visto quanto appena accaduto, sta pensando di tornare a casa...

Terra Amara Anticipazioni: Azize è scomparsa!

Alla tenuta sono tutti in allarme per Azize. Quest'ultima si è allontanata senza dire niente a nessuno. Una volta che Hunkar si è resa conto che Azize non era in casa, il panico ha preso il sopravvento. La donna, allora, ha chiesto ai dipendenti di mettersi immediatamente sulle tracce della mamma, e di trovarla ad ogni costo... prima che fosse troppo tardi. Essendo Azize una persona affetta da demenza senile, dunque incapace di muoversi in autonomia, Hunkar teme il peggio...

Terra Amara Anticipazioni: Azize fa una rivelazione a Fekeli!

La nonnina sta bene, e non è sola: è in compagnia di Fekeli. Azize, che non ha riconosciuto l'ex galeotto, lo intrattiene con una storia a dir poco interessante. L'anziana gli racconta che, in passato, sua figlia Hunkar era innamorata di una ragazzo di nome Fekeli; quando lo hanno scoperto, però, il padre l'ha punita: doveva sposare il potente Adnan Yaman! Dopo averla ascoltata, il padrino di Yilmaz riaccompagna Azize a casa, facendo tirare un sospiro di sollievo a chiunque, specialmente alla signora...

Demir torna a casa, nelle Anticipazioni del 17 dicembre 2022 di Terra Amara

Demir, indispettito con Hunkar, la quale lo ha creduto davvero capace di sporcarsi le mani di sangue, se ne era andato dalla tenuta. Inoltre, si era messo in testa di far costruire una villa soltanto per lui, Zuleyha ed il figlioletto. Tuttavia, adesso lo Yaman è sul punto di fare un passo indietro. Visto ciò che è appena successo con la nonna, fuggita e svanita nel nulla, il signore capisce che è il caso che torni a vivere con la famiglia, che ha bisogno di lui...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.