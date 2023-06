Terra Amara Anticipazioni 8 giugno 2023: Demir si risveglia dal coma, ma vuole che Zuleyha sia condannata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 8 giugno 2023 su Canale 5 rivelano che Demir riapre gli occhi in ospedale e dichiara di non voler salvare Zuleyha...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 giugno, alle 14.10, in carcere, Zuleyha soffre perché continua a subire le angherie da parte delle altre detenute, e per la lontananza dai figli. Dopo una visita di Adnan e Leyla, la giovane perde il controllo e minaccia con un pezzo di vetro una delle spregevoli compagne di cella. Intanto, Demir esce dal coma, e fa sapere subito di non avere intenzione di salvare la Altun. Inoltre, informato dalla guardia delle visite di Yilmaz alla moglie, l'imprenditore si reca in prigione per ascoltarli di nascosto. Hatip, invece, va a trovare Sermin per godersi una serata in tranquillità, ma la bionda lo sorprende con un aut-aut: o divorzierà da Naciye o loro due non si vedranno mai più.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha perde il controllo!

In carcere, Zuleyha non ha vita facile. Quest'ultima non fa che subire angherie da parte delle altre detenute, che non l'hanno presa in simpatia per via del suo status agiato. Ma, se c'è una cosa che fa soffrire la Altun ancora di più è la lontananza da Adnan e Leyla. Così, dopo aver ricevuto una visita da parte dei figlioletti, l'ex sarta crolla e perde il controllo: rompe una brocca e minaccia una delle sue malefiche compagne di cella puntandole un pezzo di vetro alla gola!

Terra Amara Anticipazioni: Demir esce dal coma...

Mentre Zuleyha è dietro le sbarre, dove sta provando a farsi rispettare dalle altre detenute, Demir è ancora in ospedale. Quest'ultimo ci è finito dopo che la moglie, estenuata dal suo atteggiamento, gli ha sparato dei colpi di pistola all'addome. Lo Yaman è stato subito ricoverato, ed operato d'urgenza. Nonostante l'intervento sia andato bene, il ragazzo è rimasto in coma. Ora, Demir riapre finalmente gli occhi, e fa immediatamente sapere che non ha la minima intenzione di salvare la Altun. Inoltre, una guardia lo informa delle visite che Yilmaz fa alla giovane in prigione, e lui vi si reca per ascoltarli di nascosto...

Sermin mette Hatip alle strette, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'8 giugno 2023

Hatip non riesce a credere che Naciye lo abbia pugnalato alle spalle, consegnando a Saniye la cambiale firmata da Gaffur ed i soldi che quest'ultimo gli aveva già dato. Nel momento in cui lo aveva scoperto, il Presidente della Camera di Commercio si era diretto da Sermin, in cerca di consolazione; tuttavia, la bionda era in compagnia di Fusun. Adesso Hatip ci riprova. L'imprenditore raggiunge Sermin, con la speranza di poter finalmente trascorrere una serata piacevole. L'ex moglie di Sabahattin, però, lo sorprende mettendolo davanti ad una drastica scelta: se non divorzierà, loro due non si rivedranno mai più!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.