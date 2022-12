Terra Amara Anticipazioni 13 dicembre 2022: Tutti parlano di Yilmaz e Mujgan. Zuleyha reagisce male!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 dicembre 2022, alle 14.10, Demir e Cengaver ironizzano sul senso di giustizia di Yilmaz. Intanto, mentre quest'ultimo si scusa con Mujgan per i suoi modi, tutti sparlano dei loro due: che cosa fanno l'Akkaya e la dottoressa quando s'incontrano di nascosto? Zuleyha, ascoltando le voci che stanno circolando sulla presunta "coppia", va su tutte le furie. Lo Yaman, invece, sta progettando una tenuta da sogno per andare a viverci soltanto con la moglie ed il figlioletto...

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Cengaver prendono in giro Yilmaz!

Non c'è nessuno che Demir odi più di Yilmaz. Oltre ad essere l'ex fidanzato di Zuleyha, l'ex meccanico è ormai un uomo d'affari di un certo livello: l'Akkaya è un rivale degno di nota per il signore di Cukurova. Cengaver, essendo il migliore amico dello Yaman, non può far altro che odiare il figlioccio di Fekeli a sua volta. I due, infatti, adesso si stanno divertendo a sbeffeggiarlo alle sue spalle, ironizzando sul suo senso di giustizia...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha gelosa di Yilmaz e Mujgan...

Yilmaz si sta scusando con Mujgan per il suo comportamento violento. Il ragazzo non vorrebbe che la dottoressa lo considerasse un soggetto pericoloso, come spesso, dati i suoi attacchi d'ira, potrebbe sembrare. Mentre i due parlano, tutti in paese sparlano di loro. Gli incontri, sempre più frequenti, tra l'Akkaya e la Hekimoglu hanno dato il via ad una catena di pettegolezzi sul loro conto. A farne le spese, neanche a dirlo, sarà anche l'ex sarta. La Altun, punzecchiata da Nihal, riesce a nascondere a stento la gelosia che l'attanaglia...

Il progetto di Demir, nelle Anticipazioni del 13 dicembre 2022 di Terra Amara

Demir ha in mente un progetto decisamente ambizioso. Determinato a non rincasare, ancora furioso con Hunkar, la quale lo ha creduto davvero colpevole di omicidio, l'imprenditore ha intenzione di costruire una villa tutta sua. Nella nuova tenuta, come preannuncia alla moglie, andranno a vivere soltanto loro due ed il piccolo Adnan. Hunkar, però, non vuole rassegnarsi all'idea che la sua famiglia l'abbandoni!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.