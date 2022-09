Terra Amara Anticipazioni 14 settembre 2022: Yilmaz sconfitto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara. Nella puntata in onda il 14 settembre 2022, alle 16.30, Demir si è candidato, proprio come Yilmaz. Ora, il verdetto è inequivocabile: è il marito di Zuleyha il nuovo Presidente della Camera dell'Industria. Fekeli sospetta che lo Yaman abbia imbrogliato, ma, ad ogni modo, né lui né il figlioccio potrebbero comunque farci niente...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz si risveglia dal coma...

Yilmaz ha seriamente rischiato di morire. A causa di un terribile incidente, il giovane è finito in coma. Inoltre, mentre era costretto in un letto di ospedale, inerme, Gaffur ha tentato di ucciderlo, provando a soffocarlo con un cuscino. Fekeli, però, è riuscito a fermare il fratello di Gulten in tempo. Dopo la visita di Zuleyha, l'Akkaya ha miracolosamente riaperto gli occhi, commovendo il padre, che non aspettava altro che lui si riprendesse.

Demir si prepara al contrattacco, nelle Anticipazioni del 14 settembre 2022 di Terra Amara

Essendo stato sul punto di morire, non appena si è sentito meglio, Yilmaz ha deciso di riprendere in mano la sua vita. Anzitutto, l'ex meccanico è tornato a lavorare, dedicandosi alle sue mansioni con persino maggior impegno rispetto a prima. Inoltre, in uno slancio di orgoglio, l'Akkaya si è candidato come Presidente della Camera dell'Industria. Quando Demir lo viene a sapere, capisce che deve passare al contrattacco, e alla svelta: non può permettere al suo acerrimo nemico di raggiungere questo incredibile traguardo, e vantaggio...

Terra Amara Anticipazioni: Demir vince contro Yilmaz!

Il signore di Cukurova si candida a sua volta come Presidente della Camera d'Industria, e, alla fine, riesce a farsi eleggere. Yilmaz è incredulo: era certo di avere la vittoria in pugno. Fekeli, tuttavia, è convinto che lo Yaman, in qualche modo, abbia imbrogliato. Per l'ex galeotto non c'è altra spiegazione. Intanto, però, sia Fekeli che il figlioccio sono costretti ad accettare la sconfitta politica.

