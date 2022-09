Terra Amara Anticipazioni 8 settembre 2022: Gaffur cerca di uccidere Yilmaz... che è in coma!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 8 settembre 2022 su Canale 5 rivelano che Gaffur scopre che Yilmaz è costretto in un letto d'ospedale, e gli viene in mente di sfruttare l'occasione per sbarazzarsene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 settembre 2022, alle 16.30, Demir ha promesso a Zuleyha che non ammazzerà nessuno. Intanto, Fekeli viene a sapere che Yilmaz ha avuto un brutto incidente, ed ora è in coma. Quando lo viene a sapere anche Gaffur, quest'ultimo prova ad uccidere l'odiato imprenditore...

Terra Amara Anticipazioni: Demir promette che non ucciderà nessuno!

Alla fine, Demir ha dato retta a Zuleyha, ed ha abbassato l'arma. Quest'ultima è riuscita a convincerlo a non premere il grilletto per uccidere Yilmaz, chiedendogli di pensare al loro bambino e alla loro famiglia, prima di prendere una qualsiasi decisione. Ora, il ragazzo sta raccontando ad Hunkar che cosa è appena accaduto, e le sta assicurando che, come ha promesso alla Altun, non si sporcherà le mani di sangue. Tuttavia, lo Yaman continuerà a considerare Fekeli e soprattutto il rivale in amore dei veri e propri nemici.

Yilmaz ha avuto un incidente, nelle Anticipazioni dell'8 settembre 2022 di Terra Amara

Che fine ha fatto l'Akkaya? Il padrino, non vedendolo rientrare in casa, si allarma, e quindi dà avvio alle ricerche. L'imprenditore viene ritrovato in pessime condizioni: ha avuto un brutto incidente. Trasportato d'urgenza in ospedale, Yilmaz viene ricoverato e dichiarato in coma. Fekeli è furibondo, convinto che dietro ci sia il signore di Cukurova. L'uomo è determinato ad andare fino in fondo a questa storia, per vederci più chiaro e, se fosse come sospetta, per vendicarsi. Fekeli, dopotutto, ha già perso due figli, e non riesce a sopportare neanche soltanto l'idea di poterne perdere un altro...

Terra Amara Anticipazioni: Gaffur prova ad uccidere Yilmaz!

Qualcuno sta tramando nell'ombra. Mentre la vita dell'Akkaya è appesa ad un filo, Gaffur crede che sia il momento propizio per tentare di sbarazzarsi di lui una volta per tutte. Allora, il fratello di Gulten s'intrufola nella stanza d'ospedale in cui si trova Yilmaz, e prova ad ammazzarlo. Per fortuna, l'ex galeotto sopraggiunge in tempo per salvare il suo protetto. Fekeli si scaglia contro Gaffur e gli intima di vuotare il sacco: è stato davvero Demir ad architettare l'incidente in cui l'Akkaya ha quasi rischiato di morire? Lui è lì per finire il lavoro lasciato a metà del suo capo?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30.