Terra Amara Anticipazioni 13 luglio 2022: Yilmaz, dietro le sbarre, riceve un aiuto inatteso!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 13 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya è finito in carcere, ma può contare sul figlio della signora!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 luglio 2022, alle 15.45, Yilmaz è finito dietro le sbarre. A lui, però, ci pensa Demir, il quale, anzitutto, gli trova un bravo avvocato...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar denuncia Yilmaz...

Hunkar ha capito che fosse giunto il momento di sbarazzarsi di Yilmaz. La donna ritiene che quest'ultimo sia uno spietato assassino, uno tra coloro i quali spararono al marito, Adnan. Così, Hunkar ha fatto una soffiata alla polizia: la signora ha avvisato le autorità locali della presenza nella sua proprietà di un malvivente della peggior specie. Non appena ha effettuato la telefonata, degli agenti hanno raggiunto la tenuta...

Yilmaz viene arrestato, nelle Anticipazioni del 13 luglio 2022 di Terra Amara

I poliziotti che si sono presentati da Hunkar avevano come obiettivo quello di mettere le manette attorno ai polsi dell'Akkaya. Il ragazzo è stato arrestato, proprio sotto agli occhi lacrimosi di Zuleyha. La sarta è disperata, certa che non potrà mai più rivedere Yilmaz, l'amore della sua vita. La Altun, infatti, non fa che domandarsi che fine farà l'Akkaya, il quale se ne sta tutto solo nel carcere di Istanbul. La giovane teme il peggio.

Terra Amara Anticipazioni: Demir aiuta Yilmaz...

Yilmaz ha il timore che non uscirà più dalla sua cella, se non da morto. Demir, appena rientrato dal suo viaggio d'affari, scopre che cosa sta accadendo al prigioniero, e prende un'inattesa decisione: gli darà una mano. Anzitutto, l'uomo gli cerca un buon avvocato; dopodiché, si mette in contatto con il direttore del carcere, e chiede di far avere all'Akkaya almeno un materasso e dei soldi... Come mai Demir è tanto magnanimo nei confronti del meccanico?

