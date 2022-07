Terra Amara Anticipazioni 12 luglio 2022: Yilmaz finisce in carcere con l'accusa di omicidio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda martedì 12 luglio 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya ora è un prigioniero in attesa di giudizio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 luglio 2022, alle 15.45, Hunkar ha denunciato Yilmaz, il quale ora è stato sbattuto in carcere, ed è in attesa di giudizio. Intanto, la donna ospita Zuleyha in casa... insospettendo i più.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar denuncia Yilmaz!

Demir è partito per un viaggio d'affari. Non appena il figlio se ne è andato, Hunkar ha preso in mano il telefono. La donna ha chiamato la polizia per avvisare che nella sua tenuta si nascondeva un malvivente. Hunkar, infatti, è sicura che Yilmaz abbia le mani sporche di sangue e, per giunta, che il sangue sia quello del suo defunto marito, Adnan. La signora, dunque, era impaziente di allontanare il carnefice dalla sua proprietà...

Yilmaz dietro le sbarre, nelle Anticipazioni del 12 luglio 2022 di Terra Amara

Hunkar ha avvertito le autorità locali della presenza di un assassino nella sua tenuta, ed ora degli agenti stanno bussando alla sua porta. L'Akkaya, con suo grande stupore, finisce in manette. Zuleyha assiste all'arresto dell'amato, e si dispera. La giovane teme il peggio. Che cosa ne sarà di Yilmaz? Quest'ultimo, dopo essere stato prelevato, viene condotto al carcere di Istanbul. Adesso, il meccanico è in attesa di giudizio.

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar ospita Zuleyha in casa...

La Altun è un'anima in pena: l'hanno separata dall'Akkaya, il suo adorato fidanzato. Come se non bastasse, a dividerli è stata la polizia. La sarta ha paura che non rivedrà mai più Yilmaz. Intanto, notando la sua profonda tristezza, la madre di Demir ospita in casa Zuleyha. Il gesto di Hunkar è disinteressato, oppure, in realtà, c'è un secondo fine? L'anomala presenza della ragazza all'interno della tenuta, in più, insospettisce ed indispettisce maggiormente Fadik, Sermin e Gaffur...

