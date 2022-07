Terra Amara Anticipazioni dall'11 al 15 luglio 2022: Yilmaz finisce in prigione e Zuleyha sposa Demir!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Terra Amara, per le Puntate in onda dall'11 al 15 luglio 2022 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Terra Amara, in onda dalle 16.45 alle 17.30.

Anticipazioni di Terra Amara per la settimana dall'11 al 15 luglio 2022

Puntata in onda Lunedì 11 luglio 2022

Mentre Demir parte per un viaggio d'affari, Hunkar decide di telefonare alle forze dell'ordine per rivelare che Yilmaz si nasconde in casa sua.

Puntata in onda Martedì 12 luglio 2022

Yilmaz viene portato in prigione a Istanbul, in attesa di giudizio. Intanto, nella villa, la presenza in casa di Zuleyha desta sospetti in Sermin, Fadik e Gaffur.

Puntata in onda Mercoledì 13 luglio 2022

Demir si offre di trovare un avvocato per Yilmaz, a Istanbul. Inoltre parla con il direttore del carcere e gli fa avere un materasso e dei soldi.

Puntata in onda Giovedì 14 luglio 2022

Demir ha chiesto a Zuleyha di sposarlo. Lei non vorrebbe accettare la sua proposta, ma viene ricattata da Hunkar e sarà costretta a sposarlo.

Puntata in onda Venerdì 15 luglio 2022

Mentre si svolgono i festeggiamenti per le nozze, Sermin cerca il vestito da sposa acquistato a Parigi ma non riesce a trovarlo. Intanto, Hunkar sporca le lenzuola di Zuleyha per provare a tutti la sua verginità.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.