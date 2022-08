Terra Amara Anticipazioni 11 agosto 2022: Zuleyha rivede Yilmaz, ma Demir la trascina via con la forza!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda giovedì 11 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che la Altun e l'Akkaya, finalmente, si rincontrano. Tra loro, però, c'è sempre lo Yaman...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 agosto 2022, alle 14.45, dopo mesi, Zuleyha e Yilmaz si ritrovano faccia a faccia: lei entra così a conoscenza del fatto che lui non è morto. Sconvolta, la Altun si lancia dall'automobile in corsa di un furente Demir!

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz partecipa ad un party esclusivo...

Avendo ereditato da Fekeli un'industria tessile, Yilmaz ha tutto il diritto di partecipare ad un festa esclusiva che ha luogo nella città di Adana, riservata appunto agli imprenditori. Demir, benché sia al corrente di tutto ciò, non può però immaginare che il rivale in amore si presenti al party; così, l'uomo arriva all'evento in compagnia di sua moglie...

Zuleyha rivede Yilmaz, nelle Anticipazioni dell'11 agosto 2022 di Terra Amara

Zuleyha, nel corso della festa riservata agli imprenditori, scorge in lontananza il volto dell'Akkaya. La ragazza fa fatica a credere ai suoi occhi, ma sa di aver visto bene: è proprio lui, Yilmaz. La Altun è sotto shock. La protagonista non vedeva l'amato da mesi, ed era certa che fosse ormai morto e sepolto. Zuleyha vorrebbe andargli incontro, e scambiare con l'Akkaya almeno una parola; lo Yaman, però, non glielo permette, e la trascina via con la forza.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha è disperata!

Una volta salita in auto, la giovane aspetta che il marito metta in moto per lanciarsi dal veicolo in corsa. A questo punto, Zuleyha prima rivela a Demir di non amarlo, perché il suo cuore appartiene all'ex meccanico, e poi sviene. Nonostante sia furibondo con lei, il figlio di Hunkar riporta la Altun a casa, la distende sul letto ed attende al suo fianco che si riprenda... Intanto, Yilmaz confida a Fekeli di aver intuito che la sua promessa sposa non prova più niente per lui.

