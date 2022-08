Terra Amara Anticipazioni 10 agosto 2022: Yilmaz è diventato ricco! Demir è furioso...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 10 agosto 2022 su Canale 5 rivelano che l'Akkaya è ormai un vero e proprio rivale per lo Yaman!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 agosto 2022, alle 14.45, Demir è venuto a sapere che Yilmaz è diventato il proprietario di un'importante industria. Mentre lui e Hunkar sono furibondi, Zuleyha continua ad essere tenuta all'oscuro di tutto...

Terra Amara Anticipazioni: Demir scopre che Yilmaz è il proprietario di un'industria!

Ora che ha potuto riabbracciare suo figlio Adnan, Demir torna a dormire sonni tranquilli. Tuttavia, la quiete alla tenuta è destinata a durare poco. Il signore ha appena scoperto che Yilmaz si sta trasformando in un avversario da non sottovalutare: oltre ad essere il proprietario di un importante terreno, è anche il proprietario di un'importante industria tessile. L'ex meccanico è ricco!

Yilmaz paladino dei braccianti, nelle Anticipazioni del 10 agosto 2022 di Terra Amara

Grazie a Fekeli, l'Akkaya è divenuto uno degli imprenditori più potenti di tutta Cukurova. L'uomo, infatti, ha adottato il giovane, facendogli ereditare di conseguenza l'industria tessile del paese. Non contento, per rendere maggiormente nervoso lo Yaman, Yilmaz prende una decisione inaspettata: mettendosi in una posizione di netto contrasto rispetto a quella assunta dal rivale in amore, sta distribuendo beni agli abitanti delle baracche, affermandosi in quanto paladino dei braccianti!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ancora all'oscuro di tutto, ma...

Demir è fuori di sé dalla rabbia, così come Hunkar: il loro ex autista sta acquisendo un potere eccessivo. Al contrario, Gulten non potrebbe essere più felice della scalata al successo dell'Akkaya. Dopotutto, benché sappia di non avere nessuna speranza con lui, da sempre e per sempre innamorato di Zuleyha, il cuore della sorella di Gaffur non fa che battere per Yilmaz. Intanto, la protagonista continua a restare all'oscuro di tutto ciò che sta accadendo, anche se sta cominciando a sospettare qualcosa...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:45.