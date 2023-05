Terra Amara Anticipazioni 10 maggio 2023: Fekeli in punto di morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 10 maggio 2023 su Canale 5 rivelano che Hunkar confessa a Fekeli una verità così sconvolgente da provocargli un infarto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 maggio, alle 14.10, Hunkar va a casa di Fekeli e gli confessa la verità sulla paternità di Adnan. L'uomo, profondamento addolorato, la caccia via, e una volta rimasto solo si accascia a terra. Behice lo trova riverso sul pavimento e chiama Sabahattin, il quale le dà delle indicazioni per prestargli un primo soccorso, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Le condizioni di Fekeli appaiono sin da subito critiche...

Terra Amara Anticipazioni: Behice minaccia Hunkar!

Behice è riuscita a far tremare la potente Hunkar Yaman. La zia di Mujgan ha minacciato la signora, suggerendole di non commettere l'errore di sottovalutarle e dichiararle guerra a cuor leggero: è a conoscenza di uno scottante segreto che riguarda la sua famiglia. Hunkar, consapevole che Behice si stesse riferendo alla verità circa la paternità del piccolo Adnan, ha immediatamente capito di dover fare la sua mossa prima che fosse troppo tardi: doveva trovare una soluzione per arginare il più possibile un eventuale scandalo che li avrebbe rovinati...

Terra Amara Anticipazioni: Hunkar sconvolge Fekeli...

La signora è davanti la porta della casa di Fekeli. Quando quest'ultimo va ad aprire, si ritrova davanti ad un'Hunkar piuttosto tesa. Fekeli la fa accomodare e, senza perdere tempo, la donna gli rivela qual è il motivo che l'ha spinta ad andare da lui. Dopo essersi fatta giurare su Kerem Ali di mantenere il segreto, Hunkar confessa a Fekeli che suo nipote, in realtà, è il figlio di Yilmaz, non di Demir. Infatti, è stata lei, all'epoca, ad architettare tutto affinché Adnan risultasse l'erede del figlio, che si pensava fosse sterile. L'uomo è sotto shock.

Fekeli si sente male, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 10 maggio 2023

Dopo che Hunkar ha ammesso che il nipotino è in verità sangue del sangue dell'ex meccanico, Fekeli, profondamente addolorato, l'ha cacciata via di casa. Non appena resta solo, l'ex galeotto accusa un malore per il grande dispiacere che l'amata gli ha dato. Fekeli si accascia a terra. Per fortuna, qualcuno accorre in suoi aiuto. Behice lo trova steso sul pavimento, e chiama subito Sabahattin; quest'ultimo le fornisce le indicazioni necessarie affinché gli presti un primo soccorso, in attesa dell'ambulanza. Purtroppo, le condizioni dell'imprenditore sono critiche.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dall'8 al 14 maggio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.